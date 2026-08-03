Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिथुन राशिफल 4 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम के बाद धन से जुड़ा ये काम लाभकारी, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Gemini Horoscope Today 4 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 4 August 2026 FUTURE PREDICTIONS
आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 4 August 2026, मिथुन राशिफल 4 अगस्त: यह दिन आपको केंद्र में ला सकता है। सुबह से ही जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस होंगी, लेकिन साथ ही लोगों की नजर भी आपके काम पर रहेगी। इसलिए जो भी करें, साफ इरादे और व्यवस्थित तरीके से करें। आपके भीतर ऊर्जा तेज है। मंगल और बुध आपकी राशि में होने से सोच, बोलचाल और प्रतिक्रिया बहुत सक्रिय रहेगी। यही ताकत है और यही चुनौती भी। जल्दी बोल देना, जल्दी मान लेना या जल्दी बदल जाना आपके लिए उलझन बना सकता है। दिन के पहले हिस्से में करियर, छवि और जिम्मेदारी वाला पक्ष ज्यादा मजबूत रहेगा। किसी वरिष्ठ, ग्राहक या परिवार के बड़े सदस्य के सामने आपको संतुलित रहना होगा। बाद के हिस्से में माहौल हल्का होगा। सहयोग, सराहना, मित्रों से जुड़ाव और अपने काम के अच्छे परिणाम की झलक मिल सकती है। सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है, पर इसे सिर पर न चढ़ने दें। कुछ बातों में खुशी होगी, कुछ में भ्रम रहेगा। इसलिए हर बड़े फैसले से पहले दो बार सोचें।

मिथुन राशिफल 4 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम के बाद धन से जुड़ा ये काम लाभकारी, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में आपकी उपस्थिति महसूस की जाएगी। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको समझे, सराहे और खुलकर जवाब दे। यदि यह न मिले तो हल्की बेचैनी हो सकती है। सुबह काम का दबाव प्रेम या निजी समय में दखल दे सकता है। ऐसे में छोटी और साफ बातचीत काम करेगी। शाम की ओर मूड बेहतर होगा और साथी के साथ हल्की, दोस्ताना बातों से निकटता बढ़ेगी। जो लोग नए संबंध की शुरुआत देख रहे हैं, उनके लिए मित्रों या सोशल दायरे के जरिए परिचय बढ़ सकता है। विवाहित लोगों को अपनी बात सही होने से ज्यादा घर का माहौल शांत रखना चाहिए।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह दिन असरदार हो सकता है। प्रस्तुति, बिक्री, मार्केटिंग, लेखन, टेक, मीडिया, व्यापार या नेटवर्क आधारित काम में गति दिखेगी। ऑर्डर, पूछताछ, प्रतिक्रिया या काम के मौके बढ़ सकते हैं। फिर भी हर अवसर को तुरंत हां कहना समझदारी नहीं होगी। पहले शर्तें, समय और क्षमता देखें। छात्र वर्ग के लिए यह दिन अच्छा है, खासकर जहां बोलकर, लिखकर या समस्या हल करके पढ़ाई करनी हो। पर ध्यान रहे, आत्मविश्वास और लापरवाही के बीच बहुत कम दूरी होती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, फॉर्म, आवेदन या निवेश जैसी करियर चाल सोचकर चलें।

ये भी पढ़ें:राशिफल 4 अगस्त: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होगा आनंद ही आनंद
ये भी पढ़ें:3-9 अगस्त तक इन 5 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, बुध, सूर्य, गुरु देंगे लाभ

धन राशिफल

आर्थिक रूप से उत्साह बना रहेगा। कुछ लोगों को आय बढ़ाने का संकेत मिल सकता है या पहले किए काम का फायदा दिख सकता है। लेकिन जोखिम भरे निवेश या सुनी-सुनाई सलाह पर पैसा लगाने से बचना ही बेहतर रहेगा। नाम और अवसर देखकर आकर्षण हो सकता है। यहीं सावधानी चाहिए। परिवार से जुड़े खर्च भी रहेंगे, इसलिए बचत और खर्च दोनों का संतुलन रखें। शाम के बाद किसी मित्र के साथ आर्थिक चर्चा उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अपनी स्थिति देखकर लें।

ये भी पढ़ें:Surya Grahan 7 घंटे 21 मिनट तक, दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्यास्त का शानदार
ये भी पढ़ें:कल है मंगला गौरी व्रत, शाम में इन जगहों पर जलाएं दीपक

सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर मन और शरीर दोनों तेज रफ्तार में चल सकते हैं। इसका असर बेचैनी, कम धैर्य या अधूरी नींद के रूप में दिख सकता है। काम के बीच छोटे विराम लेते रहें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल जरूरी है। बहुत देर तक स्क्रीन या लगातार बातचीत से थकान बढ़ सकती है। शाम को मन हल्का करने के लिए खुली हवा, मित्र से बात या छोटी वॉक अच्छा असर देगी।

आज की सलाह: हर मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले दिशा तय करें फिर रफ्तार बढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 4 अगस्त: आज सुबह अचानक खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने