Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 31 October 2025 Daily future predictions
मिथुन राशिफल 31 अक्टूबर : मिथुन राशि वालों के करियर में आएगा नया मोड़, दिन रहेगा अच्छा

मिथुन राशिफल 31 अक्टूबर : मिथुन राशि वालों के करियर में आएगा नया मोड़, दिन रहेगा अच्छा

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 31 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के करियर में कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। 

Thu, 30 Oct 2025 09:22 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 31 October 2025, मिथुन राशिफल: आज प्यार के रिश्ते को स्थिर और मजबूत बनाए रखें। ऑफिस में प्रोफेशनल मुद्दों को सुलझाएं और काम पर पूरी ईमानदारी से ध्यान दें। आज सेहत और धन दोनों ही मामलों में दिन अच्छा रहेगा। प्यार में खुशनुमा पल बिताएं और हर काम को जिम्मेदारी से पूरा करें। आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत भी साथ देगी।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें और उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। पुरानी बातों को टटोलने से बचें। किसी बात पर बहस करने के बजाय रोमांटिक आउटडोर डिनर या छोटी-सी ट्रिप की प्लानिंग करें। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के बड़े आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि ऑफिस रोमांस करने वाले कुछ शादीशुदा लोगों के लिए स्थिति उलझ सकती है। सिंगल महिलाएं ऑफिस या क्लासरूम में किसी खास से प्रपोजल मिलने की उम्मीद कर सकती हैं। किसी मतभेद के वक्त गुस्से पर कंट्रोल रखें।

करियर राशिफल: आज करियर में कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। सीनियर्स के साथ चल रहे सभी मतभेद खत्म होंगे। जो लोग लिखने के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपनी पहली किताब पब्लिश करवाने का मौका मिल सकता है। मीडिया से जुड़े लोगों को नई ऊंचाई मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर या लोकेशन चेंज के संकेत हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और टीमवर्क करते समय समझदारी से बातचीत करें। बिजनेस करने वाले लोग आज नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। छात्रों को आज एग्जाम या रिजल्ट से जुड़ा तनाव रह सकता है।

आर्थिक राशिफल: पुराने निवेशों से फायदा मिलेगा। आज आप नया घर या वाहन खरीदने का फैसला ले सकते हैं। दिन का दूसरा भाग दान-पुण्य के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इसलिए खुलकर बातचीत जरूरी है। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा झगड़ा भी सुलझ सकता है। कारोबारी लोगों को पार्टनर के साथ पुराने आर्थिक मसले निपटाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज किसी बड़ी सेहत संबंधी परेशानी की आशंका नहीं है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। आंखों या कान में हल्का दर्द रह सकता है। जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी। ज्यादा पानी पिएं और ऑफिस व घर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाकर रखें। परिवार के साथ वक्त बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
