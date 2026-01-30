Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 31 जनवरी 2026: मिथुन राशि वाले समझदारी से करें सभी काम, पैसों के मामले में रखें सावधानी

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 31 January 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 जनवरी 2026 का दिन…

Jan 30, 2026 08:55 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 31 January 2026, मिथुन राशिफल 31 जनवरी: आज मिथुन राशि वालों को रिश्तों में साफ बातचीत पर जोर देना चाहिए। प्रेम संबंधों को संभालकर रखने के लिए संवाद सबसे अहम रहेगा। दफ्तर में आपका रवैया ही आज की चुनौतियों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पैसों के मामले में समझदारी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आर्थिक दबाव रह सकते हैं। प्रेम जीवन में बहस से बचें। कामकाज में हल्की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बिना ज्यादा तामझाम के उन्हें सुलझाया जा सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन राशि का लव राशिफल: आज आपके पार्टनर का व्यवहार थोड़ा जिद्दी या अधीर हो सकता है, जिससे रिश्ते में हल्की बेचैनी आ सकती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छे से सुनें और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें। इससे कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती हैं। ऑफिस रोमांस के योग हैं, लेकिन शादीशुदा पुरुषों को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि दिन के दूसरे हिस्से में जीवनसाथी को इसकी भनक लग सकती है। पार्टनर की निजी स्पेस का सम्मान करें और अहम फैसलों में उसकी राय को भी महत्व दें। शादीशुदा महिलाओं को आज पुराने रिश्तों या एक्स-लवर से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल: कामकाज के मोर्चे पर आज उत्पादकता पर फोकस करना ज़रूरी रहेगा। वकीलों को नए मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जटिलताएं सामने आ सकती हैं। क्लाइंट मीटिंग में आपकी बातचीत करने की कला काम आएगी और आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को दिन खत्म होने से पहले अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों को पैसों के लेन-देन में दिक्कत आ सकती है और साझेदार के साथ मतभेद का असर काम पर पड़ सकता है। जो लोग नया कॉन्सेप्ट या आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल: आज वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। भुगतान से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों को किसी दोस्त के साथ पुराना आर्थिक मामला निपटाना पड़ सकता है। जो लोग पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। कारोबारियों को प्रमोटर्स के ज़रिये फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है। कुछ मामलों में, खासकर बुजुर्गों को अचानक मेडिकल जरूरत पड़ सकती है, इसलिए खर्च के लिए पैसे तैयार रखना समझदारी होगी।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत कुल मिलाकर सामान्य रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को दांत या मुंह से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में जिम या योग क्लास जॉइन करने का फैसला फायदेमंद रहेगा। सुबह के समय ध्यान या मेडिटेशन करने से तनाव कम होगा और दिन की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। रोमांचक गतिविधियों जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई या बाइकिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
