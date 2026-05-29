मिथुन राशिफल 30 मई 2026 : मिथुन राशि वालों के लिए राहत भरा दिन, लव लाइफ रहेगी बढ़िया
Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal 30 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मई 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 30 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पिछले कुछ दिनों से जो परेशानियां चल रही थीं, उनमें राहत मिल सकती है। काम अपने समय पर पूरे होंगे और ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। मन भी पहले से हल्का रहेगा। किसी बात को लेकर बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन सामान्य तरीके से गुजर जाएगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी और रिश्ते में चल रही दूरी कम हो सकती है। अगर किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो उसे खत्म करने का अच्छा मौका है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आज आप प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। रोज के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। ऑफिस में किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। कारोबार करने वाले लोगों को भी अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। किसी सरकारी काम या कागजी प्रक्रिया में लापरवाही न करें। नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। किसी से बहस करने से बचें। वाद-विवाद की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में शांति से काम करना ही फायदेमंद रहेगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सावधानी रखना जरूरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। सोच-समझकर ही खर्च करें। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी को उधार देने या बड़ी रकम लगाने से बचना बेहतर रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिलहाल बचत पर ध्यान देना ज्यादा सही रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पहले से बेहतर रहेगी। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और काम करने में मन लगेगा। हालांकि मौसम की वजह से छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है। पेट से जुड़ी परेशानी या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। समय पर खाना खाएं और आराम का भी ध्यान रखें।
ओवरऑल
मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। रिश्तों में खुशी मिलेगी और काम भी बिना किसी बड़ी रुकावट के चलते रहेंगे। पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलें। बाकी दिन सामान्य और संतोष देने वाला रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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