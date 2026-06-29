मिथुन राशिफल 30 जून: मिथुन राशि आज रिस्क वाले काम से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 30 जून: मिथुन राशि आज रिस्क वाले काम से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 30 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 30 June 2026, मिथुन राशिफल 30 जून: आपके लिए दिन सहयोग, बातचीत और तालमेल पर टिकेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और कई काम अकेले करने के बजाय साथ मिलकर आसान हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का असर दिखेगा, लेकिन मूड में कोमलता बनाए रखना जरूरी है। किसी खास व्यक्ति का साथ आज आपको मानसिक सहारा भी देगा। घर और बाहर, दोनों जगह संवाद से रास्ता निकलेगा। यदि पिछले दिनों कोई दूरी बनी थी, तो उसे पाटने का मौका मिल सकता है। मन थोड़ा रोमांटिक और जुड़ाव चाहने वाला रहेगा। साथ ही पैसों और सुरक्षा को लेकर गंभीर सोच भी बनी रहेगी। कुछ लोग अपनी छवि, बोलचाल और फैसलों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। ग्रहों का संकेत है कि आपकी उपस्थिति मजबूत है, पर अनकही चिंता भी पीछे चल रही है। इसलिए मुस्कान के साथ व्यवहार करें, लेकिन अपने आराम और निजी समय को भी नजरअंदाज न करें। दूसरों के लिए उपलब्ध रहना अच्छा है, मगर अपनी सीमाएं तय रखना भी उतना ही जरूरी है।
मिथुन राशि आज रिस्क वाले काम से बचें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से सहयोग मिलने की संभावना है। अगर आप किसी बात को लेकर असमंजस में थे, तो सामने वाला व्यावहारिक सलाह दे सकता है। प्रेम संबंध में अपनापन और आकर्षण रहेगा। मुलाकात, लंबी बातचीत या दिल की बात साझा करने का सही समय बन सकता है। बस शब्दों का चुनाव नरम रखें, क्योंकि आपकी कही बात असर जल्दी करती है। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की स्त्री सदस्य के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया रखना आज खास महत्व रखेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी से बचें और पहले भरोसे की जमीन मजबूत करें। शादीशुदा लोगों के लिए साथ में समय बिताना लाभकारी रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई के लिहाज से यह दिन मददगार है। ध्यान लगाने पर विषय जल्दी समझ आएंगे। समूह अध्ययन, मेंटर की सलाह या नोट्स व्यवस्थित करने से खास फायदा होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए मीटिंग, बातचीत, क्लाइंट समन्वय और साझेदारी वाले काम अच्छे रहेंगे। बिजनेस में नया प्रस्ताव, नया ग्राहक या किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। अगर आप फ्रीलांस या परामर्श वाले काम में हैं, तो आपकी बात की कद्र होगी। हालांकि हर ऑफर को तुरंत हां न कहें। शर्तें समझना जरूरी रहेगा। शनि करियर में जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, इसलिए काम का स्तर अच्छा रखना होगा। जिन छात्रों की परीक्षा नजदीक है, वे रिवीजन को प्राथमिकता दें। कम समय में ज्यादा करने के बजाय चुनी हुई चीजों पर गहराई से ध्यान दें।
धन राशिफल
बचत के लिए दिन उपयोगी है। आय और खर्च का हिसाब बैठाने का अच्छा मौका मिलेगा। परिवार के साथ पैसों पर शांत चर्चा हो सकती है। जरूरत के खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश, सट्टे जैसी प्रवृत्ति या बिना समझे कहीं पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। छोटी रकम भी सोचसमझकर खर्च करें। अगर किसी योजना में पार्टनर शामिल है, तो लिखित स्पष्टता रखें।
सेहत राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। बाहर का खाना, अनियमित भोजन और कम पानी परेशानी बढ़ा सकते हैं। पेट और ऊर्जा से जुड़ी साधारण असुविधा महसूस हो सकती है, इसलिए सादा खाना बेहतर रहेगा। थोड़ी एक्सरसाइज, सुबह की वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से फर्क पड़ेगा। देर रात तक जागने से बचें। मानसिक संतुलन के लिए कुछ समय शांत बैठना उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह- मीठी वाणी रखें, पर पैसों और खाने में अनुशासन बिल्कुल ढीला न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र