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मिथुन राशिफल 30 जुलाई: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में अलर्ट रहें, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 30 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 30 July 2026 FUTURE PREDICTIONS
आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 30 July 2026, मिथुन राशिफल 30 जुलाई: माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मन में बिना वजह दबाव या हल्की उदासी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद पर बहुत कठोर न हों। कुछ काम आपकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं चलेंगे। इससे बेचैनी बढ़ सकती है। चंद्रमा गहरे और उलझे हुए मामलों को उभार रहा है, इसलिए सतही जवाबों से संतोष नहीं होगा। आप हर बात की तह तक जाना चाहेंगे, लेकिन इसी कोशिश में समय और ऊर्जा दोनों लग सकते हैं। दिन के काम निपटाते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन या मन में बने डर को फैसलों पर हावी न होने दें। बुध आपकी राशि में है, इसलिए दिमाग तेज रहेगा और आप स्थिति समझ भी लेंगे, पर शब्दों का चयन बहुत जरूरी होगा। खासकर परिवार, पैसे या निजी मामलों में कोई तीखी बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। शाम तक व्यावहारिकता लौटेगी और आप देखेंगे कि आधी परेशानी मन की थी, वास्तविक नहीं। शांत गति इस दिन की सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

मिथुन राशि आज पैसों के मामले में अलर्ट रहें, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में मतभेद की संभावना शब्दों से ज्यादा लहजे के कारण बन सकती है। साथी या प्रिय व्यक्ति की बात बीच में काटने से बचें। आपका नजरिया सही हो सकता है, पर उसका तरीका नरम होना चाहिए। प्रेम संबंध में आज अधिक अपेक्षा रखने के बजाय समझ दिखाना बेहतर रहेगा। अगर पुराने मुद्दे बार बार उठ रहे हैं, तो उन्हें जीत हार की तरह नहीं, समाधान की तरह देखें। विवाहित लोगों को घरेलू बातों पर बहस लंबी न खींचने में ही भलाई है। परिवार के किसी सदस्य से भी बोलचाल में संयम रखें।

करियर राशिफल

कामकाज में कुछ रुकावटें परेशान कर सकती हैं। किसी दस्तावेज, समय सीमा, तकनीकी दिक्कत या समन्वय की कमी से गति टूट सकती है। ऐसे में एक साथ सब कुछ करने के बजाय प्राथमिकता तय करें। जो लोग रिसर्च, लेखन, विश्लेषण, डेटा या संचार से जुड़े हैं, वे ध्यान लगाकर अच्छा काम कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन आसान नहीं, लेकिन गहरी पढ़ाई के लिए ठीक है। रटने से कम और समझकर पढ़ने से ज्यादा लाभ होगा। शनि करियर क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए परिणाम धीमे दिखें तो भी मेहनत कम न करें। प्रतियोगी माहौल में दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें। यात्रा या वाहन से जुड़े काम में सावधानी रखें।

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धन राशिफल

धन के मामले में सतर्कता जरूरी है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश केवल उत्साह में न करें। अगर पहले से कोई योजना है, तो रकम सीमित रखें और जानकारी पक्की करें। घर या परिवार के खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। उधार देना या लेना दोनों में सोच समझकर चलें। कागजी काम, पासवर्ड, भुगतान या बैंकिंग से जुड़े मामलों में गलती की गुंजाइश कम रखें। छोटी बचत भी आज महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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सेहत राशिफल

थकान, बेचैनी या मूड में गिरावट महसूस हो सकती है। यही वजह है कि शरीर से ज्यादा मन की देखभाल जरूरी है। देर रात तक जागना, अनियमित खाना या लगातार स्क्रीन देखने से परेशानी बढ़ सकती है। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेना मदद करेगा। बाहर निकलते समय ध्यान रखें। जल्दबाजी में चलना या वाहन संभालना ठीक नहीं। पानी और आराम दोनों को प्राथमिकता दें।

आज की सलाह: कम बोलें, साफ बोलें, और हर जरूरी काम दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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