Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 30 August 2025 Daily future predictions मिथुन राशिफल 30 अगस्त : मिथुन राशि वाले आज प्रेमी के साथ बिताएं समय, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 30 August 2025 Daily future predictions

मिथुन राशिफल 30 अगस्त : मिथुन राशि वाले आज प्रेमी के साथ बिताएं समय, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 30 August 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 29 Aug 2025 09:13 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन राशिफल 30 अगस्त : मिथुन राशि वाले आज प्रेमी के साथ बिताएं समय, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 30 August 2025, मिथुन राशिफल: रिलेशनशिप में खुश रहें। कार्य में किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें। सुखमय जीवन जिएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। आज ऑफिस में दिन प्रोडक्टिव रहेगा।

लव राशिफल- लव अफेयर में कम्यूनिकेशन बनाए रखें। अपनी सभी तरह की भावनाओं को प्रेमी के साथ शेयर जरूर करें। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा। प्रेमी को सपोर्ट करेंगे और स्पेश भी देंगे भावनाओं को शेयर करने के लिए। आज आप खोए हुए प्रेम को वापस पाएंगे, जिससे जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज प्रेमी के लिए अपना बेस्ट दें। रिश्ते में ईमानदार रहें और प्रेमी के स्पेश को वेल्यू दें। प्रेमी के साथ पुराने विवादों की चर्चा न करें।

करियर राशिफल- आज आपके प्रोफेशनल जीवन की परीक्षा होगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग कला, संगीत, प्रकाशन, कानून, वास्तुकला, कॉपीराइटिंग, विज्ञापन, फिल्म और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके पास आज आगे बढ़ने के कई मौके होंगे। टीम मीटिंग में सावधान रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचारों से सीनियर्स नाराज न हों। आज किसी विदेशी क्लाइंट से बातचीत करने के लिए अच्छा दिन है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। इंटरव्यू में पास होने की संभावना अधिक है।

ये भी पढ़ें:शारदीय नवरात्र 9 की जगह 10 दिन के, तिथि का बढ़ना रहेगा शुभ

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक समृद्धि रहेगी। हालांकि व्यापार में निवेश को लेकर आपको समस्याएं हो सकती हैं। आज परिवार में प्रोपर्टी संबंधित बातचीत से दूर रहें। दोस्तों के साथ भी आर्थिक मामलों को लेकर बातचीत न करें। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाएं। फ्लाइट की टिकट और होटल बुक करवा लें। प्रोपर्टी को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने में आप सक्षम हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे अपना विशेष ध्यान रखें। चोट लग सकती है। खिलाड़ियों को भी चोट लग सकती है। गर्भवती महिलाएं दोपहिया वाहन न चलाएं। आज आंखों और कानों में भी दिक्कतें हो सकती हैं। डाइट का भी ध्यान रखें और खूब पानी का सेवन करें और मिनरल्स भी लें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, करेंगे दान-पुण्य

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने