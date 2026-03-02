मिथुन राशिफल 3 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 3 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
GeminiHoroscope Today 3 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 3 March 2026, मिथुन राशिफल 3 मार्च 2026: आज के दिन एक सोशल और शांति भरा दिन रहेगा, जो बातचीत से सीखने में मदद करेगा। क्लियर सवाल पूछें, नोट्स लिखें और कामों के लिए एक प्लान फॉलो करें। छोटे-छोटे दोस्ताना काम मददगार लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिज्ञासा को धैर्य के साथ बैलेंस करें ताकि आइडिया काम के नतीजों में बदल सकें। फोकस करें कि समय के साथ आसानी से कनेक्शन बन सकें। आज के दिन आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे। सीखने और शेयर करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटी-छोटी बातों से काम पर मददगार मौके मिल सकते हैं। आज के दिन नई दोस्ती में बदलाव आ सकता है।
मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपका मिलनसार स्वभाव आज के दिन अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है। छोटी-छोटी बातें मुस्कान लाती हैं और आपको यह जानने में मदद करती हैं कि दूसरों को क्या पसंद है। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो उनका दिन खुशनुमा बनाने के लिए कोई छोटी कहानी या तारीफ शेयर करें। अगर सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप इवेंट में जाएं या किसी दोस्त को इंट्रोडक्शन के बारे में पूछने के लिए कॉल करें। जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और बात करने से ज्यादा सुनें।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन करियर में क्लियर बातचीत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज के दिन टॉप प्रायोरिटी की एक छोटी लिस्ट बनाएं और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पहले खत्म करें। अपनी टीम के साथ छोटे अपडेट शेयर करें ताकि सभी को प्रोग्रेस का पता चल सके। कोऑपरेशन दिखाने के लिए किसी छोटे काम में मदद करने की पेशकश करें। मीटिंग में शांत शब्दों का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर एक आसान डेडलाइन मांगें। आपका तेज दिमाग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढता है। इसलिए आइडिया नोट करें और भविष्य में फायदे के लिए लगातार कदम बढ़ाते हुए फोकस करें।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
पैसे के मामले में आज के दिन पक्की प्लानिंग और छोटी सेविंग्स करना सही रहेगा। बिना सोचे-समझे खरीदने से बचें और चुनने से पहले कीमतों की तुलना करें। अगर आपको एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, तो किसी छोटी फ्रीलांस जॉब या छोटे काम के बारे में पूछें, जिससे जल्दी पेमेंट हो सके। इमरजेंसी फंड के लिए कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखें। सलाह के लिए परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य के साथ प्लान शेयर करें। लंच पैक करने या खर्चों पर नजर रखने जैसी आपकी रोज की आसान आदतें अच्छी हैं और भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचना आसान बनाती हैं और सीखते रहें।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। एनर्जी बनाए रखने के लिए पांच मिनट की स्ट्रेचिंग। आज के दिन डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करें। लगातार ताकत के लिए फल, अनाज और पत्तेदार सब्जियों के साथ सादा शाकाहारी खाना खाएं। खूब पानी का सेवन करें और मीठे स्नैक्स के सेवन से बचें। स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें और दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा टहलें। सोने से पहले शांत रूटीन रखें और थोड़ा जल्दी सोएं। अगर कोई परेशानी दिखे, तो आराम करें और परिवार के किसी सदस्य से दोस्ताना सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा