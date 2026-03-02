Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 3 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Mar 02, 2026 09:59 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
GeminiHoroscope Today 3 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।

मिथुन राशिफल 3 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 3 March 2026, मिथुन राशिफल 3 मार्च 2026: आज के दिन एक सोशल और शांति भरा दिन रहेगा, जो बातचीत से सीखने में मदद करेगा। क्लियर सवाल पूछें, नोट्स लिखें और कामों के लिए एक प्लान फॉलो करें। छोटे-छोटे दोस्ताना काम मददगार लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिज्ञासा को धैर्य के साथ बैलेंस करें ताकि आइडिया काम के नतीजों में बदल सकें। फोकस करें कि समय के साथ आसानी से कनेक्शन बन सकें। आज के दिन आप जिज्ञासु और मिलनसार महसूस करेंगे। सीखने और शेयर करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटी-छोटी बातों से काम पर मददगार मौके मिल सकते हैं। आज के दिन नई दोस्ती में बदलाव आ सकता है।

मिथुन राशि आज पैसे के मामले पर ध्यान ज्यादा दें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आपका मिलनसार स्वभाव आज के दिन अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है। छोटी-छोटी बातें मुस्कान लाती हैं और आपको यह जानने में मदद करती हैं कि दूसरों को क्या पसंद है। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो उनका दिन खुशनुमा बनाने के लिए कोई छोटी कहानी या तारीफ शेयर करें। अगर सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप इवेंट में जाएं या किसी दोस्त को इंट्रोडक्शन के बारे में पूछने के लिए कॉल करें। जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और बात करने से ज्यादा सुनें।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन करियर में क्लियर बातचीत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज के दिन टॉप प्रायोरिटी की एक छोटी लिस्ट बनाएं और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पहले खत्म करें। अपनी टीम के साथ छोटे अपडेट शेयर करें ताकि सभी को प्रोग्रेस का पता चल सके। कोऑपरेशन दिखाने के लिए किसी छोटे काम में मदद करने की पेशकश करें। मीटिंग में शांत शब्दों का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर एक आसान डेडलाइन मांगें। आपका तेज दिमाग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढता है। इसलिए आइडिया नोट करें और भविष्य में फायदे के लिए लगातार कदम बढ़ाते हुए फोकस करें।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

पैसे के मामले में आज के दिन पक्की प्लानिंग और छोटी सेविंग्स करना सही रहेगा। बिना सोचे-समझे खरीदने से बचें और चुनने से पहले कीमतों की तुलना करें। अगर आपको एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, तो किसी छोटी फ्रीलांस जॉब या छोटे काम के बारे में पूछें, जिससे जल्दी पेमेंट हो सके। इमरजेंसी फंड के लिए कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखें। सलाह के लिए परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य के साथ प्लान शेयर करें। लंच पैक करने या खर्चों पर नजर रखने जैसी आपकी रोज की आसान आदतें अच्छी हैं और भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचना आसान बनाती हैं और सीखते रहें।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। एनर्जी बनाए रखने के लिए पांच मिनट की स्ट्रेचिंग। आज के दिन डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करें। लगातार ताकत के लिए फल, अनाज और पत्तेदार सब्जियों के साथ सादा शाकाहारी खाना खाएं। खूब पानी का सेवन करें और मीठे स्नैक्स के सेवन से बचें। स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें और दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा टहलें। सोने से पहले शांत रूटीन रखें और थोड़ा जल्दी सोएं। अगर कोई परेशानी दिखे, तो आराम करें और परिवार के किसी सदस्य से दोस्ताना सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

