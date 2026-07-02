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मिथुन राशिफल 3 जुलाई: मिथुन राशि आज न करें पैसों से जुड़ी ये गलती, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 3 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 3 जुलाई: मिथुन राशि आज न करें पैसों से जुड़ी ये गलती, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 3 July 2026, मिथुन राशिफल 3 जुलाई: दिन का शुरुआती हिस्सा थोड़ा भारी या उलझा हुआ महसूस हो सकता है। छोटी देरी, भीतर की बेचैनी, किसी जवाब का इंतजार या अनकही चिंता मन पर असर डाल सकती है। इसलिए सुबह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देना बेहतर रहेगा। धीरे-धीरे दिन संभलेगा और दोपहर के बाद सोच खुलने लगेगी। यात्रा, सीख, सलाह, किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ या दूर की योजना से जुड़ी बातें राहत दे सकती हैं। सूर्य आपकी राशि में है, इसलिए आप अपनी बात रखना चाहेंगे, लेकिन बुध के वक्री प्रभाव के कारण शब्दों में उतार-चढ़ाव रह सकता है। घर या पैसों से जुड़ी बातचीत में जरा ठहराव रखें। किसी काम में रुकावट आए तो उसे अपनी कमी न मानें। आज का पाठ यही है कि हर चीज तुरंत नहीं खुलती, कुछ बातें समय लेकर साफ होती हैं। जो लोग बहुत उम्मीद लेकर बैठे हैं, उन्हें दिन के पहले हिस्से में संयम रखना होगा। बाद के हिस्से में मानसिक संतुलन लौटेगा और दिशा भी साफ दिखेगी। अपने फैसलों में व्यावहारिकता रखें और किसी भी संवेदनशील विषय पर बोलने से पहले दो बार सोचें।

मिथुन राशि आज न करें पैसों से जुड़ी ये गलती, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में मतभेद की संभावना हल्की बनी रह सकती है, खासकर तब जब आप या सामने वाला अपनी बात पर अड़ जाए। सुबह की संवेदनशीलता को साथी पर न निकालें। किसी पुराने मुद्दे को छेड़ने से बहस बढ़ सकती है। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा हल्का होगा और बात समझाने का बेहतर मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में आज बहुत बड़ी उम्मीदें रखने के बजाय सामान्य और ईमानदार संवाद रखें। अगर दूरी चल रही है, तो एक छोटा सा संदेश भी माहौल बेहतर कर सकता है। परिवार के बीच बोलते समय कटु शब्दों से बचें। आपकी वाणी ही रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और संभाल भी सकती है।

करियर राशिफल

कामकाज में रुकावट, संशोधन या दोबारा जांच की स्थिति बन सकती है। इसलिए जरूरी फाइल, मेल, डेटा या समय सीमा को हल्के में न लें। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर की अपेक्षाएं स्पष्ट समझनी होंगी। अनुमान के आधार पर काम करने से भ्रम बढ़ सकता है। दोपहर के बाद सीखने, सलाह लेने और योजना सुधारने का अच्छा समय रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में शुरुआत में मन कम लग सकता है, पर बाद में पकड़ बन जाएगी। प्रतियोगी तैयारी करने वालों के लिए निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। बिजनेस में जोखिम भरे फैसले टालें। जांच-पड़ताल के बाद छोटा कदम लेना ज्यादा समझदारी होगी।

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धन राशिफल

पैसों के मामलों में सावधानी जरूरी है। निवेश, उधार, ऑनलाइन भुगतान या कागजी बातों में दोबारा पुष्टि करें। लालच या जल्दी मुनाफे की सोच से बचना बेहतर रहेगा। घर के खर्च या रोजमर्रा की जरूरतें सामने आ सकती हैं। कोई पुराना भुगतान याद आ सकता है। आय बनी रह सकती है, लेकिन खर्च को देखकर चलना होगा। अगर किसी सलाह पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी लें। शब्दों की गलती से भी वित्तीय गलतफहमी हो सकती है।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहेगी। सुबह सुस्ती, मूड डाउन या सामान्य थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा भागदौड़, कम नींद या मन का दबाव इसका कारण बन सकता है। बाहर जाते समय सावधानी रखें और जल्दबाजी कम करें। शरीर को स्ट्रेच करें और लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी खुली हवा आपको बेहतर महसूस करा सकती है। मन पर बोझ हो तो उसे दबाने के बजाय लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें।

आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, और हर जरूरी काम में दोबारा जांच की आदत रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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