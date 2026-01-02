मिथुन राशिफल 3 जनवरी: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 3 January 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 जनवरी का दिन…

Jan 02, 2026 09:45 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 3 January 2026, मिथुन राशिफल 3 जनवरी: मिथुन राशि वालों का दिमाग काफी तेज चलेगा। एक साथ बहुत कुछ करने का मन करेगा, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि कोई एक साफ काम चुनें और उसे पूरा करें। बातचीत से कोई काम की सलाह या अच्छा आइडिया मिल सकता है। आज थोड़ा नरम रहें और धैर्य बनाए रखें, इससे दिन ज्यादा अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि वाले आज ज्यादा बातूनी और एक्टिव महसूस कर सकते हैं। काम में एक चीज उठाएं और उसे खत्म करके ही दूसरा शुरू करें। दोस्तों से बात करें, उनकी कोई छोटी सलाह काम आ सकती है। भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखना जरूरी होगा। बीच-बीच में थोड़ा आराम लें ताकि एनर्जी बनी रहे। रात तक अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे।

मिथुन राशि का लव राशिफल: आज साफ और सच्ची बात रिश्तों में गर्माहट लाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराकर कोई हल्की-फुल्की बात या मजेदार किस्सा शेयर करें, हंसने-हंसाने वाला स्वभाव लोगों को पसंद आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे साथ में थोड़ी देर टहल लें या कोई छोटा गेम खेल लें, इससे रिश्ते में ताज़गी आएगी। छोटी गलतियों पर लंबा भाषण देने से बचें। जब माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो, तो बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। छोटी तारीफ और सामने वाले से एक प्यारा सा सवाल रिश्ते को और मजबूत बना देगा। शाम तक मूड भी अच्छा रहेगा और बातचीत भी खुशहाल होगी।

मिथुन राशि का करियर राशिफल: आज काम में आपकी तेज सोच मदद करेगी, लेकिन फोकस बहुत जरूरी है। एक काम चुनें और तय समय में उसे पूरा करने की कोशिश करें, बार-बार काम बदलने से बचें। कोई प्लान बनाने से पहले किसी सहकर्मी से शांति से बात कर लें, इससे बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। छोटी लिस्ट या नोट्स बना लें ताकि कोई जरूरी बात भूल न जाए। आज कोई छोटा नया स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, एक बार प्रैक्टिस करने से आगे के बड़े कामों के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में शांति से फैसले लें। अचानक मन ललचाने वाली खरीदारी से बचें। अपने छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन या खर्च चेक करें, जो काम के नहीं हैं उन्हें बंद कर दें, इससे हर महीने थोड़ी बचत होगी। अगर कोई दोस्त उधार मांगे, तो साफ शर्तें रखें और लौटाने की तारीख तय करें। अगर कहीं से थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिले तो उसका थोड़ा हिस्सा बचा लें। खर्चों का हिसाब लिखने से पैसे संभले रहेंगे और चिंता कम होगी।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज दिमाग बहुत तेज चलेगा, इसलिए बीच-बीच में रुककर सांस लेना जरूरी है। हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से सिर हल्का होगा और तनाव कम होगा। हल्का शाकाहारी खाना खाएं और पानी पास में रखें। रात को सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन ज्यादा देर न देखें, उसकी जगह कोई शांत किताब पढ़ें या हल्का म्यूजिक सुनें। अगर बेचैनी लगे तो किसी दोस्त से थोड़ी देर बात कर लें। आज जल्दी सोने की कोशिश करें, इससे नींद अच्छी आएगी और अगला दिन ज्यादा ताजगी से शुरू होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
