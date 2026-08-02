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मिथुन राशिफल 3 अगस्त: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में 4 बातों पर रखें ध्यान, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 3 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 3 August 2026 FUTURE PREDICTIONS
आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 3 August 2026, मिथुन राशिफल: यह दिन आपको आगे बढ़ने की भावना देगा। काम का दबाव रहेगा, पर उसके साथ दिशा भी मिलेगी। चंद्रमा कर्म क्षेत्र में होने से लोग आपसे उम्मीदें रखेंगे और आप भी अपने प्रदर्शन को लेकर गंभीर रहेंगे। आपकी राशि में मंगल के नए प्रवेश और बुध की मौजूदगी से ऊर्जा, गति और संवाद दोनों बढ़े हैं। इसलिए आप बैठकर सोचने से ज्यादा करके दिखाने के मूड में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछली चिंता धीरे धीरे कम होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क बन सकता है या पुराना संपर्क फिर काम आ सकता है। परिवार की तरफ से भी थोड़ी राहत मिलेगी। पिता समान व्यक्ति की स्थिति या उनसे जुड़ी चिंता हल्की पड़ सकती है। फिर भी घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखें, क्योंकि घर के किसी सदस्य को आपका समय चाहिए होगा। जल्दबाजी में बोलने से बचेंगे तो आपका प्रभाव और बेहतर रहेगा। दिन व्यस्त जरूर है, लेकिन सही तरीके से संभाला जाए तो उपलब्धि का एहसास देगा।

मिथुन राशिफल 3 अगस्त: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में 4 बातों पर रखें ध्यान, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

मन में अपनापन और रोमांटिक मूड दोनों रहेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो साथी के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। व्यस्त दिन के बावजूद एक अच्छा संदेश, छोटी मुलाकात या शाम की साफ बातचीत रिश्ता मजबूत कर सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें साथी से सहयोग और सहजता मिल सकती है। किसी साझा घरेलू फैसले पर भी सहमति बनने की संभावना है। बस अपने काम के तनाव को रिश्ते में न लाएं। जो सिंगल हैं, उनके लिए बातचीत के जरिए किसी दिलचस्प जुड़ाव की शुरुआत हो सकती है, पर बात को धीरे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह उपयोगी दिन है। कार्यस्थल की स्थिति पहले से सुधरती महसूस होगी। आप अपने विचार साफ ढंग से रख पाएंगे और लोग उन्हें सुनेंगे भी। कोई वरिष्ठ, मेंटर या प्रभावशाली संपर्क मार्गदर्शन दे सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेल्स, मीडिया, लेखन, टेक या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा। पढ़ाई में लंबे समय बाद व्यवस्थित ध्यान लग सकता है। हालांकि एक बात याद रखें, तेज दिमाग के साथ तेज प्रतिक्रिया भी आती है। किसी टिप्पणी पर तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय पेशेवर अंदाज रखें। यही आपके पक्ष में जाएगा।

धन राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रह सकती है। परिवार, सुविधा या घर की जरूरतों पर खर्च संभव है, लेकिन गुरु का सहारा यह दिखाता है कि जरूरी खर्च संभाले जा सकते हैं। किसी साझा संपत्ति, घर के कागज या साथी से जुड़ी आर्थिक बात पर प्रगति हो सकती है। फिर भी निवेश का निर्णय केवल उत्साह में न लें। पहले शर्तें और समयसीमा समझें। आय बढ़ाने के लिए संपर्कों का उपयोग करना फायदेमंद रहेगा। छोटे आर्थिक फैसले आज बेहतर होंगे।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर शरीर को आराम की जरूरत भी समझनी होगी। ज्यादा भागदौड़ से गर्दन, कंधों या सामान्य थकान का एहसास हो सकता है। मां या घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर हल्की चिंता हो तो समय निकालें। खुद के लिए पानी, समय पर भोजन और स्क्रीन से छोटे ब्रेक जरूरी रहेंगे। मन सकारात्मक रहेगा, इसलिए हल्की कसरत अच्छा असर देगी।

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आज की सलाह: तेज गति बनाए रखें, पर हर जरूरी बात को एक बार लिखकर जांच लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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