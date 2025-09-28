मिथुन राशिफल 29 सितंबर : मिथुन राशि वाले पैसे सोच-समझकर खर्च करें, भविष्य के लिए करें बचत

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 29 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज अपने लव लाइफ से जुड़ी परेशानियों को बहुत ध्यान से संभालें।

Sun, 28 Sep 2025 11:04 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 29 September 2025, मिथुन राशिफल: आज अपने लव लाइफ से जुड़ी परेशानियों को बहुत ध्यान से संभालें। करियर ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल फैसले सोच-समझकर लें। पैसों के मामले में बड़ी इन्वेस्टमेंट योजनाएं आज रोक सकती हैं। रिलेशनशिप से जुड़ी सारी परेशानियों को आज सुलझाने की कोशिश करें। बड़े टास्क आज आएंगे, और बड़े पैमाने पर खर्च करने से बचना अच्छा रहेगा। सेहत पर भी ध्यान दें।

लव राशिफल : अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें, इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में अपने लवर की राय जरूर लें, इससे रिलेशनशिप पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। आज दोनों को साथ बैठकर बात करनी चाहिए, और पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल प्रयासों में सपोर्ट करना जरूरी है। शादीशुदा महिलाएं अपने एक्स-लवर्स से संपर्क में सावधान रहें, नहीं तो मैरिटल लाइफ में समस्या आ सकती है। सिंगल लोग दिन के पहले हिस्से में किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिल सकते हैं।

करियर राशिफल : वर्कप्लेस पर आज ईगो-रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कोई जगह नहीं है। ट्रैवल भी हो सकती है, खासकर ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया वाले लोग आज टफ शेड्यूल में रहेंगे। अथॉरिटीज और कॉम्पिटीटर्स से चुनौतियों के बावजूद, एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर्स आज अच्छे प्रॉफिट कमाने में सफल होंगे। कुछ टीम मैनेजर्स आपसे मल्टीटास्किंग की उम्मीद करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं।

आर्थिक राशिफल : आज छोटी-मोटी धन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जो आपको स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट करने से रोकेंगे। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाएंगी, जबकि सीनियर्स को परिवार में किसी सेलेब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। आप चैरिटी में भी पैसे दे सकते हैं। व्यक्तिगत खुशी के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन फालतू चीजों पर पैसा न खर्च करें और सेविंग भी लॉन्ग टर्म में जरूरी है।

स्वास्थ्य राशिफल : अपनी सेहत पर ध्यान दें। जिन लोगों को लीवर या किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें कॉम्प्लिकेशन्स हो सकते हैं। महिलाएं गायनेकोलॉजिकल इश्यूज का सामना कर सकती हैं, और बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। डायबिटिक लोग अपनी डाइट को लेकर सावधान रहें। कुछ लोग ऑफिस का प्रेशर घर ले जाएंगे, जिससे नींद में परेशानी हो सकती है। लेकिन आज मेडिटेशन और योगा शुरू करें ताकि शांत रह सकें। शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी दिन अच्छा है।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com