मिथुन राशिफल 29 जून: मिथुन राशि आज खर्च पर कंट्रोल रखें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 29 जून: मिथुन राशि आज खर्च पर कंट्रोल रखें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 29 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 29 June 2026, मिथुन राशिफल 29 जून: आपके लिए दिन का मुख्य विषय रिश्ते, मेलजोल और साझा खुशी रहेगा। मन लोगों के बीच रहना चाहेगा और घर-परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है। छोटी आउटिंग, साथ बैठकर खाना, या किसी अपने के साथ हल्की-फुल्की प्लानिंग दिन को अच्छा बना सकती है। अविवाहित लोगों के लिए परिचय का दायरा बढ़ सकता है। किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित के जरिए एक नई बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे सामने वाले के साथ ज्यादा खुला और सहज महसूस करेंगे। सूर्य आपके व्यक्तित्व को चमक दे रहा है, इसलिए आपकी उपस्थिति नोटिस की जाएगी। चंद्रमा साझेदारी के भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अकेले चलने से ज्यादा फायदा साथ लेकर चलने में है। बस एक बात ध्यान रखें। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को ज्यादा थकाएं नहीं। आराम, स्वास्थ्य और निजी सीमाओं का ध्यान भी उतना ही जरूरी है।
मिथुन राशि आज खर्च पर कंट्रोल रखें, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
लव राशिफल
प्यार के मामले में दिन कोमल और खुला हुआ है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बात आगे बढ़ाने का साहस आ सकता है। तरीका सीधा, सम्मानजनक और सहज रखें। बनावटीपन की जरूरत नहीं। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति को छोटा-सा उपहार, कोई मीठा संदेश या साथ बिताया गया समय बहुत अच्छा असर देगा। परिवार में भी आपकी मौजूदगी सुकून दे सकती है। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का मौका मिले, तो जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करें। जो लोग दूर के रिश्ते में हैं, उनके लिए बातचीत का समय निकालना जरूरी रहेगा।
करियर राशिफल
करियर में लोगों के साथ तालमेल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मीटिंग, क्लाइंट डील, साझेदारी, इंटरव्यू, समझौते या टीमवर्क वाले काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अपनी बात साफ रखें, लेकिन सामने वाले को पूरा सुनें भी। नौकरीपेशा लोग अगर अपने विचार व्यवस्थित ढंग से रखें, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए ग्राहक संबंध और फॉलो-अप महत्वपूर्ण रहेंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर चर्चा आधारित पढ़ाई, ग्रुप स्टडी या किसी विषय को समझाकर पढ़ने में। हालांकि ध्यान रखें कि सामाजिक व्यस्तता पढ़ाई का समय न खा जाए। समय बांटकर चलना जरूरी है।
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है। परिवार या साथी के साथ किसी खर्च की योजना बनेगी। सुख-सुविधा, बाहर घूमने, उपहार या खाने-पीने पर खर्च बढ़ सकता है। यह खर्च खुशी देगा, बस सीमा बनाए रखें। आय के मामले में स्थिति स्थिर रह सकती है। कोई बड़ा वित्तीय निर्णय भावनाओं में न लें। साझा पैसों, बिल या भुगतान को लिखित रूप में स्पष्ट रखना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी लंबे समय में राहत देगी।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य को हल्के में न लें। बाहरी तौर पर आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन भीतर की थकान, कम पानी, अनियमित भोजन या आराम की कमी असर डाल सकती है। शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। ज्यादा मसालेदार भोजन और देर रात तक जागना ठीक नहीं। दिन में थोड़ी वॉक, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन से फर्क पड़ेगा। निजी स्वच्छता और आराम पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह- रिश्तों में पहल करें, पर अपने आराम और सीमाओं को पीछे मत छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र