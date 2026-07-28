मिथुन राशिफल 29 जुलाई: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में रहें सावधान, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 29 जुलाई: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में रहें सावधान, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 29 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 29 July 2026, मिथुन राशिफल 29 जुलाई: दिन को संभलकर चलाने की जरूरत है। बाहरी तौर पर सब सामान्य लगेगा, पर अंदर ही अंदर कुछ अनावश्यक तनाव बना रह सकता है। छोटी देरी, अधूरी सूचना या किसी के बदले हुए व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। ऐसे समय में हर बात का मतलब निकालना ठीक नहीं रहेगा। रास्ते में, वाहन चलाते समय और काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। जल्दबाजी, ध्यान भटकना या एक साथ बहुत कुछ पकड़ने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। कुछ खबरें उम्मीद के अनुसार न हों तो निराश न हों। हर सूचना अंतिम नहीं होती। चंद्रमा तनाव वाले क्षेत्र को छू रहा है, इसलिए मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा और चीजें भारी लग सकती हैं। फिर भी बुध आपकी राशि में होने से समझदारी, भाषा और तर्क आपका बड़ा सहारा बनेंगे। काम और निजी जीवन दोनों में शांत दिमाग सबसे जरूरी है। किसी भी उलझन को बढ़ाने के बजाय आज उसे सीमित रखना ही आपकी जीत मानी जाएगी।
मिथुन राशि आज पैसों के मामले में रहें सावधान, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
प्यार और रिश्तों में औसत दिन कहा जा सकता है। खास शिकायत न हो, फिर भी अपनापन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ तालमेल जरूरी है। बेवजह की बहस, कटाक्ष या तुलना से बचें। अगर मन में कोई चिंता है तो उसे सही समय पर नरमी से रखें। हर बात का जवाब उसी पल मांगना संबंधों पर दबाव डाल सकता है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे उम्मीदें थोड़ा संतुलित रखें। दिल की बात कहने से पहले सामने वाले की स्थिति भी समझें।
करियर राशिफल
ऑफिस या काम की जगह पर आपकी सोच तेज रहेगी, लेकिन ध्यान बिखर सकता है। जरूरी मेल, दस्तावेज, डेटा या समयसीमा दोबारा जांच लें। जो लोग लिखने, बोलने, पढ़ाने, मार्केटिंग या विश्लेषण से जुड़े हैं, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, बशर्ते वे जल्दबाजी न करें। विद्यार्थियों के लिए यह दिन रिवीजन, नोट्स व्यवस्थित करने और कमजोर हिस्सों पर काम करने के लिए अच्छा है। नई शुरुआत से अधिक पुरानी चीजें सुधारना उपयोगी रहेगा। निवेश, साझेदारी या जोखिम से जुड़ा कोई करियर फैसला तुरंत न लें। पहले पूरी जानकारी लें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में सतर्कता जरूरी है। यह दिन बड़े निवेश, जल्द लाभ वाले प्रस्ताव या बिना जांच के ऑनलाइन लेनदेन के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। घर, बिल, यात्रा या जरूरी काम पर खर्च हो सकता है। बकाया भुगतान समय पर करना बेहतर रहेगा ताकि बाद की टेंशन न बढ़े। अगर कोई साझा धन, रिफंड या दस्तावेजी विषय है तो शब्दों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। बचत को हाथ लगाने से पहले दो बार सोचें। छोटी सावधानी बड़ा संतोष दे सकती है।
सेहत राशिफल
थकान और मानसिक दबाव का असर महसूस हो सकता है। नींद कम हुई हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। बाहर निकलते समय ध्यान भटकने न दें। लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से भी बेचैनी बढ़ेगी। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी देर का डिजिटल ब्रेक फायदेमंद रहेगा। शाम में खुद को शांत करने वाली गतिविधि चुनें, जैसे धीमी चाल या गहरी सांसें।
आज की सलाह: बहस जीतने से बेहतर है शांति बचाना, खासकर अपने करीबी रिश्तों में।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र