मिथुन राशिफल 28 अक्टूबर : मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, सभी बकाये पैसे मिलेंगे वापस

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 28 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज आपके सभी बकाये पैसे वापस मिल सकते हैं और बैंक लोन भी अप्रूव हो सकता है।

Mon, 27 Oct 2025 08:42 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 28 October 2025, मिथुन राशिफल: आज लव अफेयर में चल रहे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस लाइफ में दिक्कत रह सकती हैं, लेकिन काम के नतीजे अच्छे आएंगे। आज धन लाभ होगा और कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है। दिन प्यार, करियर और पैसों तीनों मामलों में संतुलित और प्रोडक्टिव रहेगा।

लव राशिफल: आज अपने लवर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और दिल की बातें खुलकर करें। सितारे रोमांस के पक्ष में हैं, इसलिए अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिन शानदार है। बहस या झगड़े से बचें और पुराने विवादों को बातचीत से खत्म करें। शादीशुदा लोग माता-पिता का सहयोग लें, इससे रिश्ता मजबूत रहेगा। ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में दखल न देने दें, वरना आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग में आज थोड़ा डिप्लोमैटिक रहें और अपने आइडिया तभी रखें जब पूछा जाए। कुछ लोग ऑफिस के काम से विदेश जा सकते हैं। जो लोग आईटी या एविएशन सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें आज खुशखबरी मिल सकती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोग अपनी कैलकुलेशन में सावधानी बरतें। दिन का दूसरा हिस्सा प्रोफाइल अपडेट करने या जॉब पोर्टल पर एक्टिव होने के लिए शुभ है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनकी अड़चनें धीरे-धीरे खत्म होंगी।

आर्थिक राशिफल: आज आपके सभी बकाये पैसे वापस मिल सकते हैं और बैंक लोन भी अप्रूव हो सकता है। परिवार में किसी को मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा। पार्ट-टाइम जॉब से अच्छी इनकम होगी। दोस्तों से जुड़े पैसों के मामले भी सुलझ जाएंगे। एंटरप्रेन्योर नए पार्टनरशिप डील्स साइन करेंगे और कुछ बिजनेसमैन प्रमोटर्स की मदद से फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ महिलाओं को गाइनेकोलॉजिकल समस्या हो सकती है। ज्यादा तेल या चिकनाई वाला खाना न खाएं, उसकी जगह फल और सब्जियां शामिल करें। बुजुर्ग लोग बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी रखें। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस न लें और घर में सुकून बनाए रखें। आज तंबाकू और शराब जैसी आदतों से दूरी बनाने का सही दिन है।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com