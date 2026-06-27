मिथुन राशिफल 28 जून: मिथुन राशि आज धन को लेकर सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 28 जून: मिथुन राशि आज धन को लेकर सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 28 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 28 June 2026, मिथुन राशिफल 28 जून: सुबह का हिस्सा काम, जिम्मेदारी और शरीर की ऊर्जा पर ज्यादा असर डाल सकता है। छोटी बातों का दबाव बड़ा लग सकता है। अगर आप हर काम खुद ही संभालने की कोशिश करेंगे तो थकान जल्दी महसूस होगी। दिन के पहले हिस्से में अपने प्लान, रणनीति या निजी चिंता हर किसी से साझा न करें। कुछ लोग आपकी बात को गलत समझ सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं। बाद के हिस्से में फोकस रिश्तों, तालमेल और सामने वाले की भूमिका पर जाएगा। ऐसे में टकराव से ज्यादा बातचीत पर जोर देना बेहतर रहेगा। सूर्य आपके व्यक्तित्व को तेज दे रहा है, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे। लेकिन मंगल का पर्दे के पीछे वाला असर बताता है कि जल्दबाजी, गुस्सा या भीतर दबा तनाव काम बिगाड़ सकता है। संयम रखें। विरोध जैसा माहौल दिखे तो भी हर व्यक्ति विरोधी नहीं है। आपका असली फायदा इसी में है कि आप कम बोलें, ठीक बोलें और सही समय पर बोलें। शाम तक सहयोग मिलने की संभावना बनेगी।
मिथुन राशि आज धन को लेकर सावधानी जरूरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आज बात करने का तरीका बहुत मायने रखेगा। सुबह के समय आप थोड़ा चिड़चिड़े या बचाव की मुद्रा में रह सकते हैं, जिससे पार्टनर को दूरी महसूस हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से प्रभावित न हों। अगर प्रेम संबंध में हैं, तो शक या तुलना से बचें। दिन बढ़ने पर साथी की तरफ से समझदारी और साथ का भाव मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, पर जल्द निर्णय न लें। जो बात मन में है, उसे शांत ढंग से कहना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में प्रतिस्पर्धा का दबाव दिख सकता है, लेकिन आप संभाल सकते हैं। पहले हिस्से में ऑफिस राजनीति, तुलना या आलोचना जैसी स्थिति बने तो प्रतिक्रिया देने के बजाय काम पर ध्यान रखें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में हैं, उनके लिए दिन उपयोगी हो सकता है, खासकर अगर तैयारी पहले से मजबूत है। पढ़ाई में अनुशासन आपको आगे रखेगा। दोपहर के बाद पार्टनरशिप, टीमवर्क, क्लाइंट डीलिंग और मीटिंग्स में सुधार होगा। अपनी योजना सीमित लोगों तक रखें। उधार लेकर काम चलाने की सोच से बचें, क्योंकि लौटाने का दबाव बाद में टेंशन दे सकता है।
धन राशिफल
धन को लेकर आज सावधानी सबसे बड़ी ताकत है। किसी से कर्ज लेने, भावनात्मक दबाव में पैसा खर्च करने या बिना सोचे भुगतान करने से बचें। आय सामान्य रह सकती है, पर अनियोजित खर्च तनाव बढ़ा सकता है। परिवार से जुड़े किसी जरूरी खर्च पर पैसा लग सकता है। अगर निवेश का विचार है तो सुरक्षित और समझे हुए विकल्प ही चुनें। दूसरों की सलाह सुनें, पर अंतिम फैसला अपने हिसाब से करें। दिखावे के खर्च को टालना समझदारी होगी।
सेहत राशिफल
सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। थकान, बेचैनी, नींद की कमी या काम का दबाव असर डाल सकता है। सुबह की तुलना में बाद में राहत मिलेगी, अगर आप समय पर खाना और छोटा ब्रेक लेते रहें। बेवजह बहस से मानसिक ऊर्जा और गिर सकती है। हल्की वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से थोड़ी दूरी लाभ देगी। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है।
आज की सलाह- अपनी योजना सीमित रखें, काम पर टिके रहें और बहस से दूरी बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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