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मिथुन राशिफल 28 जुलाई: मिथुन राशि आज कमाई और खर्च पर रहेगा सूर्य और गुरु का असर, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 28 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 28 July 2026 FUTURE PREDICTIONS
Gemini Horoscope Today

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 28 July 2026, मिथुन राशिफल 28 जुलाई: दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ाव, बातचीत और समझौते की दिशा में काम कर सकता है। किसी पुराने संपर्क से फिर बात होना, लंबे समय बाद मिलना या रिश्तों की किसी रुकी हुई कड़ी का खुलना संभव है। आप अपनी बात साफ कह पाएंगे, क्योंकि बुध आपकी राशि में होकर सोच और अभिव्यक्ति को मजबूत बना रहा है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचितों के माध्यम से किसी उपयुक्त बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसे तुरंत निष्कर्ष न मानें, पर संकेत सकारात्मक रह सकते हैं। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा भीतर की ओर खींच सकता है। तब साझा जिम्मेदारियां, छिपे हुए खर्च, मन की थकान या किसी बात पर अधिक सोचने की आदत बढ़ सकती है। ऐसे समय में हर इशारे का गलत मतलब न निकालें। अगर दिन के पहले हिस्से में आप तालमेल बना लेते हैं, तो बाद का हिस्सा भी सहज निकल जाएगा। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। देर शाम तक अनावश्यक बहस से दूर रहना और निजी बातों को सीमित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि आज कमाई और खर्च पर रहेगा सूर्य और गुरु का असर, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों के लिहाज से सुबह और दोपहर का पहला भाग अच्छा असर दे सकता है। प्रेम संबंध में मुलाकात, खुलकर बात या दूरी कम करने का मौका मिल सकता है। जिन लोगों के रिश्ते में पिछले दिनों औपचारिकता बढ़ गई थी, वे फिर से नरमी ला पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए परिचय, प्रस्ताव जैसी कोई शुरुआत संभव है, मगर फैसला समय लेकर करें। शादीशुदा जीवन में जीवनसाथी के प्रति खिंचाव और समझ दोनों बढ़ सकते हैं। शाम के बाद थोड़ा संवेदनशील समय रहेगा। तब शक, चुप्पी या पुरानी बात उठाने से बचें। सामने वाले की बात पूरा सुनेंगे तो गलतफहमी नहीं बढ़ेगी। ससुराल पक्ष या परिवार के किसी सदस्य से सहयोग की भावना मिल सकती है।

करियर राशिफल

करियर में संवाद आपकी ताकत रहेगा। मीटिंग, प्रस्तुति, समझौता, क्लाइंट बात या नेटवर्किंग से जुड़े कामों में शुरुआती हिस्से में अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबारियों को नया पार्टनर, सहयोगी या व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकता है। हर प्रस्ताव पर हां कहने से पहले जिम्मेदारियां साफ लिखित में रखना जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क से काम निकलेगा। अगर कोई कानूनी, सरकारी, अनुबंध या कागजी मामला चल रहा है, तो उसमें आगे बढ़ने लायक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन अंतिम नतीजे की जल्दी न रखें। छात्रों के लिए मेहनत का दिन है। समझ अच्छी रहेगी, पर अच्छे अंक या मजबूत तैयारी के लिए लगातार अभ्यास करना होगा। शाम के बाद ध्यान भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई सुबह या दोपहर तक पूरा कर लेना उपयोगी रहेगा।

धन राशिफल

धन के मामले में दिन मिला-जुला है। परिवार, ससुराल पक्ष या किसी करीबी से आर्थिक मदद, सलाह या उपयोगी जानकारी मिल सकती है। फिर भी साझा धन, कागजी काम, उधार या किसी दूसरे के भरोसे वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्पष्टता जरूरी है। सूर्य और गुरु का असर आय और परिवार के खर्च दोनों पर ध्यान दिला रहा है। बचत की योजना बन सकती है। अचानक खर्चों की संभावना शाम के बाद बढ़ सकती है, इसलिए जेब ढीली न करें। जोखिम वाले निवेश में सीमित रहें।

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सेहत राशिफल

सेहत को हल्के में न लें। बाहरी तौर पर आप सक्रिय दिखेंगे, पर भीतर थकान जमा हो सकती है। नींद, पानी और भोजन की नियमितता पर ध्यान देना जरूरी है। देर शाम के बाद ऊर्जा थोड़ी नीचे जा सकती है। बहुत देर तक जागना, खाली पेट रहना या लगातार स्क्रीन देखना परेशानी बढ़ा सकता है। थोड़ी वॉक और गहरी सांस से मन स्थिर रहेगा।

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आज की सलाह: रिश्तों में स्पष्टता रखें, लेकिन शाम के बाद हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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