मिथुन राशिफल 27 सितंबर : मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ, व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 27 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज पार्टनर के साथ बैठकर भावनाएं शेयर करना ज़रूरी है।

Fri, 26 Sep 2025 09:11 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 27 September 2025, मिथुन राशिफल: आज पार्टनर के साथ बैठकर भावनाएं शेयर करना ज़रूरी है। ऑफिस में ईगो छोड़कर सिर्फ अपने प्रोफेशनल गोल्स पर ध्यान दें। धन लाभ के संकेत भी मिलेंगे। प्यार की ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। ऑफिस में प्रोडक्टिव रहना करियर ग्रोथ के रास्ते खोल सकता है। आज पैसे को समझदारी से संभालें, सेहत भी पॉजिटिव रहेगी।

लव राशिफल- रिश्ते को लेकर सतर्क रहना होगा। प्यार भरा माहौल रहेगा, लेकिन छोटे-छोटे ईगो या बाहरी दखल से हल्की परेशानियां आ सकती हैं। दिन के दूसरे हिस्से में लड़कियों को प्रपोज़ल मिल सकता है। साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। खुद को अच्छा लिस्नर बनाएं और अपनी राय थोपने से बचें। अगर आप शादी के प्लान वाले सीरियस रिश्ते में हैं तो नए रिलेशन में न पड़ें।

करियर राशिफल- ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, लेकिन काम की क्वालिटी पर भी समझौता न करें। ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, जिससे संगठन में आपकी ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट रोल्स में हैं तो टारगेट्स को लेकर और सावधान रहें। दिन का दूसरा हिस्सा नए बिज़नेस डील्स और पार्टनरशिप साइन करने के लिए अच्छा है।

आर्थिक राशिफल- आज धन की आगमन होगा, जिससे आप फाइनेंशियल फैसले जल्दी ले पाएंगे। शेयर और स्टॉक्स जैसी इन्वेस्टमेंट पर विचार कर सकते हैं, लेकिन बड़ा निवेश करने से पहले जानकारी जरूर लें। अगर घर की मरम्मत या रेनोवेशन को फाइनेंशियल वजहों से रोक रखा था तो आज उसे शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल- कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चों को वायरल फीवर या पेट की दिक्कत हो सकती है। आंख या नाक में दर्द वाली महिलाएं डॉक्टर को दिखाएं। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ बुजुर्गों को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज टू-व्हीलर चलाते समय भी सावधानी रखें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com