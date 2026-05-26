मिथुन राशिफल 27 मई: मिथुन राशि क्या मिलेगा आज रुका हुआ धन, जानें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 27 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 27 May 2026, मिथुन राशिफल 27 मई: मिथुन राशि के जातकों आज के दिन ग्रहों की चाल आपके व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव और प्रभावशाली बना रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। आज के दिन जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। आज के दिन सूर्य और बुध खर्चों को बढ़ा सकते हैं।
मिथुन राशि क्या मिलेगा आज रुका हुआ धन, जानें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। रिलेशन में अपनापन, इंटीमेसी और विचारों में अच्छा संतुलन बना रहेगा। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उनके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के दिन अगर आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हैं या अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो सिचूऐशन आपके पक्ष में रहेंगी। पिता से थोड़ी दूरी या विचारों में अंतर दिखाई पड़ सकता है। इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर और बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका बिजनेस का मामला शुभ रहेगा। आज के दिन लाभ पाने के लिए स्मार्ट डिसीजन लें। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आज का दिन आपके फेवर में है। आपके कुछ प्लांस रंग ला सकते हैं। ऑफिस में विवादों से दूर रहें। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे जॉब वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। काम के दबाव को पॉजिटिव तरीके से संभालें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आप सुकून और घरेलू सुख महसूस कर सकते हैं। सेहत की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। एनर्जी आपकी बनी रहेगी। बीच-बीच में थोड़ी थकान या आलस्य महसूस हो सकता है। मानसिक रूप से भी आप कई बातों को लेकर सोच-विचार में कर सकते हैं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
एकादश भाव में मंगल इंकम के नए स्रोत बनाने का कार्य करेंगे। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी का मजबूत योग बन रहा है। आज का दिन उन्नति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कमाई करने के लिए आज नए रास्ते सामने आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है। निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचते हुए अपने अनुभव पर भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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