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मिथुन राशिफल 27 जुलाई: मिथुन राशि आज आकर्षक ऑफर मिलने पर न करें ये काम, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 27 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। 

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 27 July 2026 FUTURE PREDICTIONS
Gemini Horoscope Today

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 27 July 2026, मिथुन राशिफल 27 जुलाई: आपके लिए यह दिन रिश्तों, तालमेल और समझदारी का है। लोगों से जुड़कर काम करने पर फायदा होगा। अकेले सब संभालने की बजाय सही व्यक्ति से सहयोग लेना ज्यादा उपयोगी रहेगा। जो अटके हुए संवाद थे, उनमें फिर से बात शुरू हो सकती है। आपका मूड हल्का, मिलनसार और कुछ हद तक रोमांटिक रह सकता है। फिर भी हर संबंध में स्पष्टता जरूरी होगी, क्योंकि भावनाएं अच्छी हों तब भी गलतफहमी जगह बना लेती है। चंद्रमा साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सामने वाले की जरूरत समझना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे। दिन बातचीत, समझौते, योजना बनाने और सहयोग जुटाने के लिए ठीक है। बस एक बात याद रखें, हर अवसर को तुरंत पकड़ने की जल्दी न करें। कुछ मामलों में समय लेकर निर्णय करना बेहतर रहेगा। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाएं भी स्पष्ट रखें, तभी संतुलन बना रहेगा।

मिथुन राशि आज आकर्षक ऑफर मिलने पर न करें ये काम, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन अच्छा कहा जा सकता है। जीवनसाथी या साथी का सहयोग मिलने से मन मजबूत रहेगा। अगर पिछले दिनों दूरी थी तो बात नरम पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में आकर्षण, मुलाकात, प्यारी बातचीत या कोई छोटा भावनात्मक इशारा संबंध को गर्माहट देगा। पार्टनर की राय को महत्व देंगे तो रिश्ता और सहज होगा। एक जरूरी बात यह है कि किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की महिला सदस्य से बात करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखें। हल्की बात भी गहरी लग सकती है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें।

करियर राशिफल

पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। समझने, लिखने, बोलने और याद रखने की क्षमता बेहतर रहेगी। बुध आपकी राशि में होने से दिमाग तेज चलेगा, इसलिए विद्यार्थी नोट्स, टेस्ट, इंटरव्यू, भाषा, प्रस्तुति और चर्चा में अच्छा कर सकते हैं। नौकरी में टीमवर्क से फायदा होगा। पार्टनरशिप में काम करने वालों को नए प्रस्ताव, नए क्लाइंट या सहयोग की संभावना मिल सकती है। कारोबारियों के लिए किसी नए साथी, एजेंट या डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर कागज पढ़कर ही सहमति दें। सीनियर के सामने अपनी बात साफ और संक्षेप में रखने से सकारात्मक असर पड़ेगा।

धन राशिफल

बचत के लिहाज से दिन उपयोगी है। नियमित आय से कुछ हिस्सा अलग रखने की सोच अच्छी साबित हो सकती है। घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, पर फालतू दिखावे में खर्च बढ़ाने से बचें। कोई आकर्षक ऑफर, जोखिम भरा निवेश या अनुमान पर पैसा लगाने का मन हो सकता है, लेकिन अभी संयम बेहतर रहेगा। जो लोग व्यवसाय में हैं, वे नकदी प्रवाह पर ध्यान रखें। छोटा लाभ भी तब सार्थक है जब हिसाब साफ हो। सुरक्षित और सोची समझी योजना ही आपको राहत देगी।

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सेहत राशिफल

खानपान पर लापरवाही न करें। बाहर का बहुत मसालेदार या अनियमित समय पर खाया गया भोजन परेशानी दे सकता है। शरीर सामान्य से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए दिनचर्या बिगाड़ना ठीक नहीं। हल्का व्यायाम, नियमित पानी और समय पर सोना जरूरी रहेगा। बहुत देर तक बैठे रहने की बजाय थोड़ी हलचल रखें। मन अच्छा रहेगा तो ऊर्जा भी बनी रहेगी।

आज की सलाह: सहयोग लें, विनम्र बोलें और खाने पीने में अनुशासन रखकर ही दिन संभालें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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