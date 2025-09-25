Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 26 September 2025 Daily future predictions मिथुन राशिफल 26 सितंबर : मिथुन राशि वालों को छोटी-मोटी पैसों की समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का रखें ध्यान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 26 September 2025 Daily future predictions

मिथुन राशिफल 26 सितंबर : मिथुन राशि वालों को छोटी-मोटी पैसों की समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 26 September 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले पैसों की छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 25 Sep 2025 09:38 PM
मिथुन राशिफल 26 सितंबर : मिथुन राशि वालों को छोटी-मोटी पैसों की समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 26 September 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका एटीट्यूड मजबूत रहेगा। साहस और जोश के साथ काम करेंगे। प्यार और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्रिएटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पैसों के मामले में थोड़ी सतर्कता रखें। हेल्थ में हल्की-फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं। आज अगर मन हो तो प्रपोज कर सकते हो, जवाब पॉजिटिव मिलने की संभावना है। प्रोफेशनल लाइफ ठीक चलेगी, लेकिन पैसों में छोटी-मोटी चुनौतियां आ सकती हैं।

लव राशिफल: जो लोग हाल ही में प्यार में पड़े हैं, उनका रिश्ता आज और मजबूत होगा। बहस और झगड़े से बचें। पार्टनर की राय को सम्मान दें। दोपहर के बाद महिलाएं अपने प्यार के मामले को माता-पिता से डिसकस कर सकती हैं। शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से दूर रहें, वरना सहकर्मी के साथ कुछ चल रहा है तो पार्टनर को पता चल सकता है और मुश्किल स्थिति बन सकती है।

करियर राशिफल: आज कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आएंगी, इसलिए ज्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है। ऑफिस में बहस से बचें और अपनी इज्जत पर कोई असर मत डालें। परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और कोई सीनियर डिसिप्लिनरी मुद्दे पर फिंगर उठा सकता है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए दिन ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स नए पार्टनरशिप डील्स साइन कर सकते हैं और नए बिजनेस आइडिया को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश न करें। दोस्तों या रिश्तेदारों को ज्यादा पैसा उधार देने से बचें। कुछ बिजनेस वाले अलग सोर्स में निवेश करेंगे और नए इन्वेस्टर्स फंड्स देंगे। पैसों का मैनेजमेंट ठीक से करें। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मामले भी आज परेशान कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। चेस्ट से जुड़ी छोटी समस्याएं आ सकती हैं। सीनियर्स को विजन यानी आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाएं जॉइंट्स में दर्द महसूस कर सकती हैं और आज बाइक चलाने या ट्रेन में सफर करने से बचें। वायरल फीवर और गले में इंफेक्शन हो सकता है। एडवेंचर लवर्स, खासकर रात में बाइक राइडिंग में सावधान रहें।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में वृश्चिक राशि में होगा बुध और मंगल का प्रवेश, इन राशियों को होगा लाभ

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

