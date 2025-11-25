मिथुन राशिफल 26 नवंबर : मिथुन राशि वाले प्लानिंग से करें काम, स्वास्थ्य समस्याएं कर सकती हैं परेशान

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 26 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों को दिक्कतों को शांत तरीके से संभालने की जरूरत है।

Tue, 25 Nov 2025 07:58 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 26 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपको रिश्तों और काम- दोनों जगह छोटी-छोटी दिक्कतों को शांत तरीके से संभालने की जरूरत है। प्रेम जीवन में मौजूद छोटी रुकावटें बातचीत से दूर हो जाएंगी। ऑफिस में भी आपसे उम्मीदें रहेंगी, इसलिए काम अधूरा न छोड़ें। पैसों के मामले में समझदारी रखें और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य सामान्य है, बस रूटीन का ध्यान रखें।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर के साथ थोड़ा निजी समय बिताएं। किसी शांत जगह पर बैठकर दिल की बातें करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। पुरानी गलतफहमियों को खत्म करने के लिए दिन अच्छा है। कुछ लोग किसी बीती घटना को लेकर अब भी परेशान हैं, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिंगल लोगों को आज प्यार मिलने के अच्छे संकेत हैं। अहंकार से जुड़ी छोटी समस्याएं रिश्ते में तनाव ला सकती हैं इसलिए खुलकर बात करें। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने का फैसला कर सकती हैं।

करियर राशिफल: कामकाज में आज थोड़ी सुस्ती दिख सकती है। आपको मेहनत बढ़ानी होगी ताकि क्लाइंट की अपेक्षाएं पूरी हों। आईटी, एनीमेशन, वेब डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से जुड़े लोग आज क्लाइंट मीटिंग में जा सकते हैं। मैनेजर और सीनियर कर्मचारियों को टीम में चुनौतियां मिलेंगी, मीटिंग्स भी थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं लेकिन आपकी पुरानी परफॉर्मेंस और संचार कौशल आपके पक्ष में रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया या नई सर्विस लॉन्च करने का सही दिन है।

आर्थिक राशिफल: आज धन मिलेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है इसलिए प्लानिंग जरूरी है। किसी दोस्त के साथ पुराना आर्थिक विवाद था, तो आज उसका हल निकल सकता है। कुछ लोग दान-दक्षिणा करने का मन बना सकते हैं। जिन लोगों का प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उनके लिए जीत के संकेत हैं। स्टॉक, ट्रेडिंग और सट्टा कारोबार आज सकारात्मक रह सकता है। रियल एस्टेट में निवेश के लिए भी समय ठीक है।

स्वास्थ्य राशिफल: छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आज परेशान कर सकती हैं। जोड़ों में दर्द या थकान रहेगी। वरिष्ठ लोग सीढ़ियां चढ़ते-उतरते सावधानी बरतें। जंक फूड बिल्कुल न खाएं और हेल्दी डाइट लें। इंफेक्शन का खतरा थोड़ा बढ़ा है, इसलिए सफाई और सतर्कता रखें। महिलाओं को दांत या मसूड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोग दिन के दूसरे भाग में परेशानी महसूस कर सकते हैं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

