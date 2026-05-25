मिथुन राशिफल 26 मई: मिथुन राशि आज बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today 26 May 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 26 May 2026, मिथुन राशिफल 26 मई: आज के दिन की ग्रहों की स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा रही है। धैर्य और मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लगातार एक्टिविटी और आराम से आपका शरीर और मन अच्छा रहेगा। नए छोटे काम आजमाएं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। हेल्दी डाइट का सेवन करें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें।

मिथुन राशि आज बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी। आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। नए रिलेशनशिप बनने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैरिड लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आज के दिन किसी पुराने विवाद का समाधान होने की संभावना है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर और बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन बिजनेस और नौकरी दोनों में धीरे-धीरे प्रगति होगी। धन से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नए कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन आज के दिन डिसीजन सोच-समझकर लेना आवश्यक रहेगा। नौकरी करने लोगों को सिनीयर्स का सपोर्ट मिलेगा।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? मिथुन राशि के स्वामी बुध द्वादश भाव में होने के कारण थोड़ी कमजोरी और आलस्य महसूस हो सकता है। आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी लेकिन अधिक काम का दबाव रहेगा। इससे थकान बढ़ सकती है। पेट और नसों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। खानपान संतुलित रखें और अनियमित दिनचर्या से बचें। मानसिक शांति के लिए मेडिटेट करना लाभदायक रहेगा।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन अगर आप छोटे-छोटे स्मार्ट प्लान बनाएंगे तो पैसे का मामला स्टेबल महसूस होगा। जरूरी बिल चेक करें और रोज के खर्चों में से थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स करें। जरूरत न हो तो बड़ी खरीदारी से बचें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सलाह लें और रिकॉर्ड के लिए रसीदें रखें। बजट पर टिके रहें। सावधानी भरे डीसीजन आपकी सेविंग्स की रक्षा करते हैं और चिंता कम करते हैं। जरूरत पड़ने पर प्यार से मदद मांगें। अपने कदमों पर भरोसा करें और आज दोस्तों के साथ सीखें।