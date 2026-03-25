मिथुन राशिफल 26 मार्च: मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से आएगा पैसा, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 26 मार्च: मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से आएगा पैसा, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 26 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 26 March 2026, मिथुन राशिफल 26 मार्च: आज आपकी मुलाकात किसी स्पेशल व्यक्ति से हो सकती है, और प्यार के मामले में आप काफी समझदारी से काम लेंगे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ऑफिस की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर और सुरक्षित तरीके से लें। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी सामने नहीं आएगी। आज के दिन अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं। काम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करें। आज के दिन अपने काम में बेहतर मुकाम हासिल करें। आज आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन और सेहत, दोनों ही अच्छी रहेंगी।
मिथुन राशि आज अलग-अलग स्रोतों से आएगा पैसा, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपको अपने रिलेशन में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी कोई बात या शब्द पसंद न आए, जिससे आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। कोशिश करें कि पुरानी बातों या झगड़ों को भी आप अपनी समझदारी से सॉल्व कर लें। आपके किसी दोस्त या भाई-बहन की दखलअंदाजी भी हो सकती है, जिससे आपको अपने प्यार भरे रिश्ते को बचाने के लिए रोकना होगा। किसी पार्टी या इवेंट में शामिल होने वाली कुछ सिंगल महिलाओं को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है। मैरिड लोग भी आज परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं।
मिथुन राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
अपने काम-काज की लाइफ को किसी भी तरह की उथल-पुथल से दूर रखें। आज के दिन ऐसे नए काम हाथ में लें, जिनसे आपकी मेहनत और काबिलियत साबित हो सके। काम की जगह पर लोगों के बीच ईगो से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन, आप अपनी समझदारी से उन पर काबू पा लेंगे। जो लोग आईटी, पर्यटन, हेल्थ केयर, मेहमाननवाजी, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और विमानन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें आज विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में हाई एजुकेशन पाने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके बिजनेस में आज लंबे समय तक चलने वाला लाभ होने की उम्मीद है।
मिथुन राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपके पास अलग-अलग स्रोतों से पैसा आएगा। इससे आपको निवेश से जुड़े जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी, जिसमें शेयर मार्केट या कारोबार में निवेश करना भी शामिल है। एक्सपर्ट की राय लेना न भूलें। आज दोपहर का टाइम जमीन-जायदाद में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम में आप कोई नया घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। किसी जमीन-जायदाद को लेकर चल रहा कानूनी झगड़ा आज सुलझ सकता है, जिसमें आपको अपना अच्छा-खासा हिस्सा मिलेगा। कुछ लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है।
मिथुन राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को अपनी कोहनियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बुज़ुर्गों को आज अपनी आंख या कान से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ज्यादा ऑयल और चिकनाई वाला खाना खाने से बचें। इसके बजाय, ऐसा खाना खाएं, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन और जरूरी कार्बोहाइड्रेट हों। आज कोई भी भारी-भरकम कसरत या व्यायाम करने से बचें, और साथ ही रिस्क भरे साहसिक खेलों से भी दूर रहें। आज ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट