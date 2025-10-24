Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 25 October 2025 Daily future predictions

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 25 October 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज के दिन नए विचारों को एक्सप्लोर करें और खुलकर बात करें।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 25 October 2025, मिथुन राशिफल: आज का दिन नए विचारों को एक्सप्लोर करने और खुलकर बात करने का है। अच्छे निर्णय लेने और जल्दी सीखने के लिए मन सक्रिय रहेगा। दोस्ताना मीटिंग्स और छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं अगर आप जिज्ञासु और देखभाल करने वाले रहेंगे। छोटे नोट्स लिखें, एक छोटा कार्य पूरा करें और आराम भी करें। दोस्ताना बातचीत अच्छे मौके खोल सकती है। शांत रहें, ज्यादा सुनें, और व्यस्त समय में छोटे ब्रेक लें ताकि स्थिर प्रगति और ध्यान बना रहे।

लव राशिफल: प्यार में आज दोस्ताना बातचीत नए दरवाजे खोल सकती है। अपने साथी के साथ ईमानदार विचार शेयर करें और हल्के प्रश्न पूछकर उन्हें बेहतर समझें। छोटे-छोटे देखभाल के संकेत जरूर नोट किए जाएंगे। अगर सिंगल हैं तो अच्छे निमंत्रण स्वीकार करें और छोटे समूह की गतिविधियों में शामिल हों जहां आप सुरक्षित महसूस करें। सीमाएं स्पष्ट रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। अच्छा हास्य और विचारशील सुनना रिश्तों को मजबूत बनाएगा और धीरे-धीरे भरोसा बढ़ाएगा। आज एक शांत सैर का समय निकालें और अच्छे तारीफ भरे शब्द शेयर करें।

करियर राशिफल: काम में आज जल्दी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करें लेकिन तथ्यों की जांच जरूर करें। अपने विचार छोटे नोट्स में लिखें और कार्य पूरा करने से पहले सरल समीक्षा लें। टीम का काम तभी अच्छा होगा जब आप अपना कार्य योजना साफ-साफ समझाएं। छोटे सूची बनाकर प्रगति ट्रैक करें और अंतिम समय की भागदौड़ से बचें। एक छोटा सीखने का सत्र कौशल बढ़ाने में मदद करेगा। सहकर्मियों का सम्मान करें और जहां संभव मदद करें, इससे सद्भावना और स्थिर प्रगति बनी रहेगी। स्पष्ट नोट्स रखें, छोटे प्रश्न पूछें और मददगार रवैया दिखाएं।

आर्थिक राशिफल: पैसे के मामले आज स्थिर रहेंगे अगर आप स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। रोजाना खर्चों को नोट करें और अचानक खर्च से बचें। छोटे मौके तलाशें जिससे आय बढ़ सके, जैसे अस्थायी काम या अनावश्यक वस्तुएं बेचना। थोड़ी-थोड़ी बचत करें और महीने के लिए छोटा लक्ष्य तय करें। शौक के लिए उधार लेने से बचें। परिवार के साथ पैसे की योजना साझा करें अगर फैसले उनका प्रभावित कर सकते हैं, ताकि भरोसा और शांति बनी रहे। छोटे बचत के लक्ष्य सेट करें और साप्ताहिक प्रगति ट्रैक करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटे ब्रेक लें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और पर्याप्त पानी पिएं। साधारण शाकाहारी भोजन खाएं और रात को भारी नाश्ता न करें। एक सांस लेने का व्यायाम करें जिससे मन शांत रहें। नियमित नींद का समय रखें और छोटे पैदल चलने से मन और ऊर्जा बेहतर रहेगी। हल्का योग करें, देर तक स्क्रीन से बचें और आज जल्दी सो जाएं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com