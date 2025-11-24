मिथुन राशिफल 25 नवंबर : मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नए मौके, धन के मामले में रहें सावधान

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 25 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों के भीतर आज हलचल भरे विचार आएंगे।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 25 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका जिज्ञासु मन तेजी से सीखने में मदद करेगा। साफ बोलें, सरल सवाल पूछें और ध्यान से सुनें। नए लोग, नई बातें और नई परिस्थितियां आज कुछ उपयोगी मौके बनाकर दे सकती हैं। आपके भीतर आज हलचल भरे विचार आएंगे- उनमें से एक विचार चुनकर उस पर शांत ढंग से काम शुरू कर दें। जरूरत पड़े तो हल्की-सी मदद ले लें। बातचीत ईमानदार रखें और बेकार की चुगलियों से दूर रहें। छोटी-छोटी नई बातें सीखोगे तो दिन के अंत तक आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे और पड़ोसियों या जानकारों से भी अच्छी, हल्की-फुल्की बातचीत हो सकती है।

लव राशिफल: आज आपकी मीठी और दोस्ताना बातचीत माहौल को गर्मजोशी देगी। छोटी बातें शेयर करना, सरल सवाल पूछना और सामने वाले की भावनाओं पर ध्यान देना रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा। अगर अविवाहित हैं तो किसी से साधारण बातचीत आगे चलकर बार-बार मिलने का अवसर बना सकती है, जिससे भरोसा भी बढ़ेगा। अगर रिश्ता चल रहा है तो हल्के मजाक, सच्ची तारीफ और छोटे वादे आज दिन को खुशगवार बना देंगे। धुंधली बातें या आधी-अधूरी जानकारी न दें। योजना साफ-साफ बताएं ताकि गलतफहमी न बनें।

करियर राशिफल: काम में आज साफ बातचीत बहुत काम आएगी। मीटिंग के बाद जरूरी बातें तुरंत लिखकर रखे। जहां हो सके, जल्द मदद भी करें और जहां समझ न आए, सवाल पूछकर ही आगे बढ़ें- इससे सीख तेज होगी। अगर कोई नया काम मिले तो यह साफ बता दें कि उसे कब तक पूरा कर पाओगे और काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर चलें। आज अपनी प्राथमिकताएं लिखकर अपने पास रखें और समय-समय पर देखकर चलें। आपकी तेज सोच और लगातार किया गया काम सहकर्मियों और अधिकारियों दोनों के बीच भरोसा बढ़ा सकता है और छोटी-सी सराहना भी मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज धन के मामले छोटी-छोटी सावधानियों से सुधार लाएंगे। अपनी आय और खर्च का हल्का-सा हिसाब रखें और आज ही छोटा बचत लक्ष्य तय कर लें। ऐसी चीजें न खरीदें जो बस कुछ समय खुशी दें और फिर कोने में पड़ी रहें। किसी सामान पर छूट दिखे तो पहले थोड़ा पता कर लें- दाम की तुलना और गुणवत्ता की जानकारी ले लें। जरूरी सामान के लिए किसी दोस्त के साथ खर्च बांटने से भी फायदा होगा। खर्च का सरल सा रिकॉर्ड रखोगे तो मन भी शांत रहेगा और आगे की योजना भी आसानी से बनेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत ताजी हवा और सही आराम से मजबूत रहेगी। थोड़ा-थोड़ा समय निकालकर बाहर टहल लें, काम के बीच हल्का खिंचाव कर लें और मोबाइल से छोटी दूरी लेते रहें। हल्का, ताजा भोजन लो और पानी थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहें। अगर तनाव महसूस हो तो आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें- मन तुरंत हल्का होगा। थोड़ी मजेदार हलचल या छोटी कसरत आपको हंसाएगी और ऊर्जा बढ़ाएगी। जरूरत से ज्यादा देर रात न जागें और भारी खाना रात में न लें।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

