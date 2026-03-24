मिथुन राशिफल 25 मार्च: मिथुन राशि आज बड़े और छोटे खर्चों का रखें हिसाब, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 25 मार्च: मिथुन राशि आज बड़े और छोटे खर्चों का रखें हिसाब, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 25 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 25 March 2026, मिथुन राशिफल 25 मार्च 2026 : आज का दिन हल्का-फुल्का महसूस होगा और विकास के छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं। विनम्रता से बोलें और आसान सवाल पूछें। थोड़ी सी पढ़ाई या दोस्ताना बातचीत से कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। एक छोटा सा काम अच्छे से करें और अपने कदमों को निर्देशित करने के लिए एक लिस्ट बनाएं। शाम तक खुश मन से आराम करें। आज के दिन आप बातूनी और जिज्ञासु महसूस कर सकते हैं। अपने विचार विनम्रता से शेयर करें। थोड़ी सी सीख या उपयोगी बातचीत से क्लैरिटी मिलेगी। आज के दिन मुस्कुराएं। आज के दिन सुनने पर गौर करें और सभी से सीखें।
मिथुन राशि आज बड़े और छोटे खर्चों का रखें हिसाब, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ आज दोस्ती भरी एनर्जी से भरपूर रहेगी। सिंगल मिथुन राशि वालों को एक सुखद बातचीत मिल सकती है, जो बार-बार होने वाली बातचीत में तब्दील हो सकती है। खुले और ईमानदार रहें। कपल्स आसान बातचीत और छोटे-मोटे चुटकुलों का आनंद ले सकते हैं, जो उन्हें करीब लाएंगे। साधारण सैर या घर के छोटे-मोटे कामों की योजना शेयर करें। तीखे शब्दों से एक-दूसरे के धैर्य की परीक्षा लेने से बचें। दिन के दौरान एक स्नेहपूर्ण या दयालु मैसेज आपके साथी को याद दिलाएगा कि आप आज मुस्कुराते हुए उन पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं।
मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन करियर में आपका तेज दिमाग आज छोटी-छोटी पहेलियों को सॉल्व करने में मदद करेगा। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनमें क्लियर शब्दों और दोस्ताना लहजे की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने आइडिया को आसानी से समझाते हैं, तो दूसरे भी इस बात पर गौर करेंगे। डिटेल्स शेयर करने में जल्दबाजी करने से बचें। एक व्यवस्थित नोट सभी के लिए सहायक होता है। जब आप मदद कर सकें तो मदद करें, और जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो मदद भी मांगें। किसी मीटिंग में शेयर किया गया एक छोटा सा आइडिया सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। ऑर्गनाइज रहें, एक छोटी लिस्ट बनाएं, और शाम से पहले एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर लें ताकि जल्द ही शांति के साथ प्रगति हो सके।
मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अचानक बड़ी खरीदारी से बचें। बड़े और छोटे खर्चों का हर हिसाब रखें। अगर आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिले, जो बहुत अच्छा लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पूछें और डिटेल्स पढ़ें। थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें, भले ही वह कम ही क्यों न हो, यह जुड़ती जाती है। अगर इससे खर्च को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, तो नकदी का उपयोग केवल छोटी-मोटी खरीदारी के लिए करें। क्लियर रिकॉर्ड, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना और सुरक्षित ऑप्शन आपकी जेब और योजनाओं की रक्षा करेंगे। आपको शांति प्रदान करेंगे।
मिथुन राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन थोड़ी-थोड़ी, नियमित देखभाल से आपका स्वास्थ्य अच्छा महसूस हो सकता है। मांसपेशियों को एक्टिव रखने के लिए हल्के व्यायाम जैसे कि स्ट्रेचिंग और थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। सादा शाकाहारी भोजन करें और उसमें फल और अनाज शामिल करें। बार-बार पानी का सेवन करें और थकान होने पर आराम करें। अगर आपका मन विचारों से भरा हुआ महसूस हो, तो विचारों को शांत करने के लिए पांच मिनट तक धीमी सांस लेने और धीरे-धीरे गिनती करने की कोशिश करें। देर रात भारी भोजन से बचें और कल सुबह बेहतर नींद और एनर्जी के लिए थोड़ा जल्दी सो जाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट