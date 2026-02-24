मिथुन राशिफल 25 फरवरी: मिथुन राशि आज पैसों के मामले में रखें 3 बातों का ध्यान, जल्दबाजी से देरी भली
Gemini Horoscope Today 25 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 25 February 2026, मिथुन राशिफल 25 फरवरी 2026: आज के दिन छोटे-छोटे काम निपटाने के लिए अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करें। एक आसान प्लान आजमाएं, नोट्स लिखें। आज के दिन दोस्तों के साथ आइडिया शेयर करें। नई सीख मजेदार और प्रोडक्टिव लग सकती है। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट आपकी स्किल बढ़ाने और रोज के काम आसान बनाने में मदद करते हैं। आज के दिन शांत और खुश रहें। आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा मददगार रास्ते खोल सकती है। दोस्ताना सवाल पूछें। कोई छोटा नोट पढ़ें और कोई नया आसान आइडिया आजमाएं, जिससे काम या खेल आसान हो जाए।
मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन प्यार से बात करें और दिलचस्पी से सुनें ताकि गहरा रिलेशन गहरा बन सके। अगर किसी रिश्ते में हैं, तो कोई छोटा मजेदार आइडिया या कोई छोटा सरप्राइज शेयर करें, जिससे पता चले कि आप परवाह करते हैं। सिंगल लोग पा सकते हैं कि जब वे ईमानदार और नरम बर्ताव रखते हैं तो दोस्ती धीरे-धीरे कुछ स्पेशल बन जाती है। कन्फ्यूजिंग मैसेज से बचें। आज के दिन क्लियर बोलें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। किसी दोस्त के साथ थोड़ी देर टहलने या चाय पीने का प्लान बनाएं। अपने पार्टनर के दिन के बारे में पूछें। साथ ही छोटे-छोटे कामों से लगातार देखभाल दिखाएं।
मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन काम पर अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके आसान जवाब ढूंढें और पहले छोटे काम निपटाएं। एक छोटी लिस्ट बनाएं और अच्छा महसूस करने के लिए काम पूरा होने पर मार्क करें। टीम के सदस्यों के साथ आइडिया डिटेल में शेयर करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। सीखते रहें और अपने काम को बढ़ाने में मदद करने वाले नए तरीके आजमाने के लिए तैयार रहें। छोटे-छोटे नोट्स लें, फोकस करने के लिए थोड़ा आराम करें, किसी नई स्किल की थोड़ी प्रैक्टिस करें। आज के दिन अपने हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करें।
मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज छोटे खर्चों पर ध्यान दें और भविष्य की जरूरतों के लिए रोजाना के खर्चों में से थोड़ी सेविंग्स करें। ध्यान दें कि पैसा कहां खर्च हो रहा है और एक ऐसी आदत छोड़ दें, जिससे आपको नुकसान हो। कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से सलाह लें। ऑफर की तुलना करें, ऐसी वैल्यू चुनें, जो लंबे समय तक चल सके, और याद रखें कि एक शांत प्लान जल्दबाजी में खरीदने से बेहतर है। छोटी-मोटी गलतियों से बचने के लिए रिकॉर्ड रखें।
मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज हेल्दी आदतों से अपनी एनर्जी को एक्टिव रखें। फ्रेश फल और सब्जियां खाएं और सादा खाना चुनें, जो ताकत दे। थोड़ा टहलें या स्ट्रेचिंग करें और अपने दिमाग को शांत करने के लिए छोटे-छोटे ब्रीदिंग ब्रेक लें। जल्दी सोएं और अगर आप परेशान या थका हुआ महसूस करें तो किसी अच्छे इंसान से बात करें। स्क्रीन टाइम कम करें, नॉर्मल पानी का सेवन करें। आज के दिन अपने शरीर को मूव करने के लिए योग करें। ज्यादा मुस्कुराएं, और छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान दें, जो हमेशा आपका मूड अच्छा करती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा