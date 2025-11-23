मिथुन राशिफल 24 नवंबर : मिथुन राशि वाले आज पैसों के मामले में रहें सावधान, उधार देने से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 24 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मेष राशि वालों का आज उत्साह बढ़ा रहेगा और छोटी-छोटी बातों में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 24 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका उत्साह बढ़ा रहेगा और छोटी-छोटी बातों में भी दिलचस्पी बढ़ेगी। किसी बात को समझने की इच्छा आपको नए आइडिया दे सकती है। पड़ोसियों या दोस्तों से हल्की-फुल्की बातचीत करें, छोटी चीजें पढ़ें या कोई सरल-सा प्रयोग करके देख लें। सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आपके मजेदार किस्से और अच्छा मूड से लोगों का मन भी खुश होगा। आज आपकी ऊर्जा हल्की, तेज और खिली हुई रहेगी। छोटी-छोटी पहेलियां या घर के काम आप जल्दी समझकर हल कर लेंगे। अगर कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए जाने या कुछ नया सीखने का मौका मिले, तो हां कह दें। आज दयालु होकर बात करना, अपने वादे निभाना और छोटे-छोटे अच्छे काम करने से आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे।

लव राशिफल: आज प्यार में खुलकर सुनना और दिल से बात समझना सबसे जरूरी रहेगा। जो सिंगल हैं, वे किसी पढ़ाई से जुड़ी जगह, वर्कशॉप या स्थानीय कार्यक्रम में किसी रोचक व्यक्ति से मिल सकते हैं- बस मुस्कुराकर हल्की बातचीत शुरू करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वे आज पुरानी यादें, बचपन की बातें या मजेदार किस्से शेयर करके अपना रिश्ता और गर्मजोशी वाला बना सकते हैं। पार्टनर को एक छोटा-सा संदेश भेजें या फोन करके पूछ लें कि उनका दिन कैसा रहा। हल्की-सी तारीफ, छोटा-सा मजाक या छोटा गिफ्ट- रिश्ते को और भी अच्छा बना देगा। आज सम्मान और नरमी रिश्ते में गहराई लाएंगे।

करियर राशिफल: काम में आज आपके दिमाग में कई आइडिया आएंगे। इन्हें तुरंत लिख लें ताकि बाद में भूल न जाएं। सहकर्मियों से विनम्र बातचीत करें, उनसे नई चीजें सीखने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर मदद भी दें। अगर कोई मीटिंग भारी लग रही हो या माहौल तनावपूर्ण हो तो शांत रहें और एक साफ-सुथरा आगे का कदम सुझाएं। ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो। आज अपने काम और फाइलों को थोड़ा व्यवस्थित करने से आपको आगे बहुत आराम मिलेगा और मैनेजमेंट भी आपकी तैयारी को नोटिस करेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज छोटे-छोटे कदम ही सुरक्षित रहेंगे। खर्च करने से पहले पैसे और बिल एक बार देख लें। अनजान लोगों को उधार देने से बचें और दोस्तों-रिश्तेदारों को भी एक तारीख बताकर ही पैसे दें। अगर बचत शुरू नहीं की है, तो आज से एक छोटा-सा लक्ष्य बनाकर शुरुआत कर दें। चाहें तो एक खाता खुलवा लें। कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा हो तो तुरंत न मानें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से राय लें। खर्च और रसीदें संभालकर रखने से मन में सुरक्षा महसूस होगी और आगे की प्लानिंग आसान होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी ऊर्जा हल्की-फुल्की रहेगी, बस उसे सही दिशा चाहिए। सुबह हल्का स्ट्रेच करें और कुछ मिनट गहरी सांस लें- मन स्थिर हो जाएगा। खाना हल्का खाएं- फल, सब्जियां, दाल और मेवे आपके लिए अच्छे रहेंगे। पानी पिएं और बहुत मीठी चीजें कम करें ताकि सुस्ती न आए। थोड़ी देर ताजी हवा में टहलें और मोबाइल या किताब पढ़ते समय बीच-बीच में आंखों को आराम दें। आज सरल दिनचर्या ही आपको फिट और खुश रखेगी।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

