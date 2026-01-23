Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़gemini horoscope today aaj ka mithun rashifal 24 january 2026 daily future predictions
मिथुन राशिफल 24 जनवरी: पार्टनर से हो बहस तो करें ये काम, आज ना करें ऑनलाइन शॉपिंग

मिथुन राशिफल 24 जनवरी: पार्टनर से हो बहस तो करें ये काम, आज ना करें ऑनलाइन शॉपिंग

संक्षेप:

Gemini Horoscope Rashifal Mithun Rashi ka Rashifal 24 January 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। ऑफिस में कुछ चीजों का ध्यान रखें और साथ ही अपनी लव लाइफ को लेकर भी आज थोड़ा समझदारी से फैसला लें।

Jan 23, 2026 10:01 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 24 January 2026, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज आपके मन में कई सारी चीजें आने वाली हैं। लोगों से प्यार से बात करें। आज आप नई स्किल्स को सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी बातों को खुलकर लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आज कोशिश करें कि छोटे-छोटे नोट्स तैयार कर लें। आज मीटिंग के दौरान लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बोलते समय क्लैरटी रखें ताकि सामने वाला आपकी बातों को सही से समझ जाए। बाकी आज यानी 24 जनवरी की विस्तृत राशिफल को नीचे विस्तार से पढ़ें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथुन लव राशिफल

आज आपकी लवलाइफ सही जाने वाली है। पार्टनर के साथ ढेर सारी बातें हो सकती हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपनी बातों को भी प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर पार्टनर दूर है तो उनके लिए आज एक प्यारा सा मैसेज भेज दें। अगर पार्टनर के साथ थोड़ी बहस हो जाए तो पहले ध्यान से उन्हें सुन लें कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद ही अपनी बात सामने रखें नहीं तो कन्फ्यूजन में चीजें और उलझेंगी। समझदारी से काम करेंगे तो चीजें सही होंगी। कोशिश करें कि शाम के समय पार्टनर को लेकर टहलने जाएं। उनके काम में हाथ भी बंटा सकते हैं, इससे अपनापन बढ़ता है। अगर आपने उनसे कुछ वादा किया है तो उसे जरूर पूरा करें।

मिथुन करियर राशिफल

काम हो या फिर पढ़ाई आज आप शब्दों का सही और साफ इस्तेमाल करेंगे तो चीजें सही रहेंगी। काम शुरू करने से पहले छोटे-छोटे नोट्स जरूर बना लें। अपनी टीम के साथ हर एक डिटेल को शेयर करें। अगर मीटिंग में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत सवाल पूछ लें। काम से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए एक्टिव रहें। मीटिंग से पहले सारे फैक्ट्स चेक कर लें ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। आज के दिन सारे छोटे काम पहले पूरे कर लें और इसके बाद सारी चीजें करें। ध्यान रखें कि एक समय पर आप एक ही चीज पर ध्यान दें। पूरी प्लानिंग के साथ काम शुरू करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा।

मिथुन फाइनेंशियल राशिफल

आज आपको पैसों से जुड़े कई विचार आने वाले हैं। हालांकि कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा रुके जरूर। कुछ भी खर्चा करने से पहले छोटी सी लिस्ट बना लें। एक बार चीजों को जांच लें। रोज थोड़ी-थोड़ी बचत अब शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट से पहले जानकारी ले लेंगे तो सही रहेगा। आज के दिन ऑनलाइन खरीददारी करने से बचें। अपने खर्चे का हिसाब भी रखें। साथ ही सारी रसीदों को संभालकर रखें। आज समझदारी से आप जो भी फैसला लेंगे, आगे चलकर उससे आराम ही मिलेगा। हफ्ते भर के लिए प्लानिंग जरूर करें।

ये भी पढ़ें:हस्तरेखा: शादी के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी खिटपिट? हाथ की ये रेखा खोलती है राज
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: मूलांक 1 वालों के लिए लकी नहीं हैं ये महीने, रहें सतर्क
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: रसोईघर में यहां रखें गैस चूल्हा, घर में नहीं आएगी नेगेटिविटी

मिथुन हेल्थ राशिफल

आज आप खुद को शांति में रखें। थोड़ा रेस्ट करें। स्क्रीन टाइमिंग कम करने की कोशिश करें। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे तो सही रहेगा। अपनी आंखों को आराम देंगे तो सब सही होगा। शाम में थोड़ी देर टहल लेंगे तो सही होगा। ब्रेक के समय आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो सही रहेगा। इससे शरीर में अकड़न नहीं होगी। खाना हमेशा समय पर ही खाएं। पानी बार-बार पिएं। कोशिश करें कि पर्याप्त मात्रा में ही पानी को पिएं। बाहर का खाना खाने से बचें। जितना हो सके घर का ही खाना खाएं। खाने में सीजनल सब्जियों को जरूर शामिल करें। नींद पूरी लेंगे तो दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। परिवार के साथ आज कुछ देर समय जरूर बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Gemini Horoscope Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने