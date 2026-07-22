मिथुन राशिफल 23 जुलाई: मिथुन राशि आज पेमेंट पर रखें पूरा फोकस, पढ़ें राशिफल

मिथुन राशिफल 23 जुलाई: मिथुन राशि आज पेमेंट पर रखें पूरा फोकस, पढ़ें राशिफल
Gemini Horoscope Today 23 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 23 July 2026, मिथुन राशिफल 23 जुलाई: सुबह का समय रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मन के हल्केपन के साथ शुरू हो सकता है। पढ़ाई, शौक, बच्चों से जुड़ी बात या किसी दिलचस्प काम में मन लगेगा। जो लोग लंबे समय से किसी निर्णय को टाल रहे थे, उन्हें पहला हिस्सा स्पष्टता दे सकता है। आपकी राशि में बुध वक्री होने से सोच तेज रहेगी, पर कभी कभी आप ही अपनी बात दो बार बदल सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय लिखित नोट बना लें। शाम की ओर कामकाज, जिम्मेदारियां और समय सीमा का दबाव बढ़ सकता है। तब मूड थोड़ा गंभीर होगा और आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा। पहले हिस्से का उत्साह अगर अनुशासन से जुड़ जाए, तो दिन उपयोगी बन सकता है। प्रेम, पढ़ाई और रचनात्मक कामों के लिए यह दिन अच्छा संकेत दे रहा है, लेकिन बाद के हिस्से में आलस या बिखराव की गुंजाइश नहीं है। खर्च, आराम और एकांत की चाह भी बीच बीच में असर करेगी, इसलिए ऊर्जा का सही उपयोग करें।
मिथुन राशि आज पेमेंट पर रखें पूरा फोकस, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
दिल के मामले में माहौल अनुकूल रह सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए बातचीत आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। पुराने संबंध में फिर से गर्मजोशी आ सकती है। साथी के साथ हल्की फुल्की मुलाकात, कॉल या खुली बात राहत देगी। विवाहित लोग बच्चों, घर या भविष्य की छोटी योजनाओं पर साथ बैठकर बात कर सकते हैं। दिन के बाद के हिस्से में काम या थकान के कारण प्रतिक्रिया थोड़ी सूखी हो सकती है, इसलिए मीठी भाषा बनाए रखें। अपेक्षा कम, समझ ज्यादा रखें तो रिश्ता सहज रहेगा।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय खास तौर पर अच्छा है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और मुश्किल विषय भी समझ आने लगेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन है, तो शुरुआत जल्दी करें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है, हालांकि शाम की ओर काम का दबाव बढ़ेगा। बिजनेस करने वाले लोग किसी महत्वपूर्ण फैसले पर सोच सकते हैं। फिर भी जल्दबाजी में बड़ा कदम न उठाएं। बुध वक्री है, इसलिए शर्तें, तारीखें और कम्युनिकेशन दोबारा देखना जरूरी रहेगा। कार्यस्थल पर व्यावहारिकता ही आपकी ताकत बनेगी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी जरूरी है। रचनात्मक या जोखिम वाले निवेश का विचार आकर्षित कर सकता है, पर सीमा तय करके ही कदम बढ़ाएं। अनुमान के भरोसे पूरा बजट न बनाएं। दिन का पहला हिस्सा निर्णय के लिए उत्साहित करेगा, जबकि बाद का हिस्सा आपको व्यावहारिक नजर देगा। कमाई का रास्ता बना रह सकता है, पर खर्च छिपे रूप में निकल सकते हैं। छोटे भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन जांचकर करें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी और सक्रियता बनी रह सकती है। फिर भी देर रात तक जागना, भोजन टालना या लगातार स्क्रीन देखना थकावट बढ़ा सकता है। दिन बढ़ने पर शरीर संकेत देगा कि रफ्तार थोड़ी संतुलित रखें। हल्का व्यायाम, समय पर खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में लें। मानसिक बिखराव कम करने के लिए छोटे ब्रेक लें।
आज की सलाह: उत्साह को अनुशासन से जोड़ें, तभी अच्छे मौके ठोस नतीजों में बदलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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