मिथुन राशिफल 22 नवंबर : मिथुन राशि वालों को जीवन में मिलेंगे बड़े मौके, खर्चों पर रखें नजर

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 22 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों का आज दिमाग बहुत तेज चलेगा और छोटे-छोटे आइडिया भी काम आ सकते हैं।

Fri, 21 Nov 2025 09:07 PM

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 22 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और छोटे-छोटे आइडिया भी काम आ सकते हैं। हल्की बातचीत से नए प्लान बनेंगे और रोजमर्रा की दिक्कतों का हल भी आसानी से निकल आएगा। रचनात्मक काम में मन लगेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। आज बस एक समय में एक काम पर ध्यान दें, वरना दिमाग ज्यादा फैल जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज आपकी बातचीत में हल्कापन और मिठास रहेगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। पार्टनर हो तो उनसे दिल की बात खुलकर कहें और उनकी बातें भी ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी मजेदार बातें आप दोनों को और करीब ला सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो आज नए लोगों से बात करने का अच्छा मौका मिलेगा। बस नम्रता और साफ व्यवहार बनाए रखें। धीरे-धीरे रिश्ता मजबूत होगा।

करियर राशिफल: काम में आज आपका दिमाग तुरंत समाधान निकाल सकता है। एक नई सोच से काम आसान होगा। बस एक साथ कई जिम्मेदारियाँ न उठाएं। जरूरी कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से चलें। सहकर्मियों को आपके सुझाव अच्छे लगेंगे, अगर आप उन्हें शांत और साफ़ तरीके से समझाएंगे। बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज साधारण प्लान और रुककर चलने की जरूरत है। खर्चों पर नजर रखें और जो भी खरीदें- पहले सोचें। किसी भी तेज-फटाफट फायदे वाले ऑफर से दूर रहें। परिवार में पैसों को लेकर बातचीत करनी हो तो साफ तरीके से बात करें। अगर अचानक कुछ पैसे मिलें तो उसमें से थोड़ा बचत में डाल दें। यही छोटी-छोटी सावधानियां आगे आपको सुरक्षित रखेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य छोटी-छोटी आदतों से बेहतर रहेगा। थोड़ी-थोड़ी देर में चलना-फिरना, पानी पीना और हल्का खाना आपको फिट रखेगा। स्क्रीन देखते समय बीच-बीच में आँखों को आराम दें। तनाव बढ़े तो कुछ गहरी सांसें लें—तुरंत राहत मिलेगी। अगर थकान लगे तो थोड़ी देर आराम कर लें। हर्बल चाय भी मन और शरीर को शांत करेगी।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com