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मिथुन राशिफल 22 जुलाई: मिथुन राशि आज जल्दबाजी में न लें कोई भी डीसीजन, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 22 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 22 जुलाई: मिथुन राशि आज जल्दबाजी में न लें कोई भी डीसीजन, पढ़ें Gemini Horoscope

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 22 July 2026, मिथुन राशिफल 22 जुलाई: रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा को बढ़ाने वाला दिन है। मन हल्का रहेगा और छोटी उपलब्धियां भी अच्छा महसूस कराएंगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको अभिव्यक्ति, पढ़ाई, बच्चों, शौक और दिल से किए जाने वाले कामों की तरफ खींचेगा। अपनी बात कहने का मन होगा, पर बुध वक्री होने से शब्दों की दोबारा जांच जरूरी है। कोई पुराना विचार फिर उपयोगी लग सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ मिलना-जुलना हो सकता है, जिससे मन ताजा रहेगा। घर में हल्का उत्सव जैसा माहौल भी बन सकता है। जो लोग कंटेंट, डिजाइन, लेखन, पढ़ाने, मार्केटिंग या प्रस्तुति से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे विचार आ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन हर बात में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर होगा। दिन आपको यह समझाएगा कि सफलता केवल तेज होने से नहीं, सही दिशा पकड़ने से मिलती है। अपने आनंद और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना लें, तो दिन काफी उपयोगी रहेगा।

मिथुन राशि आज जल्दबाजी में न लें कोई भी डीसीजन

लव राशिफल

दिल की बात कहने के लिए दिन अच्छा है। रोमांटिक मूड बन सकता है और साथी के साथ हल्की, प्यारी बातचीत संबंध को ताजा कर सकती है। यदि किसी बात पर ठंडापन था, तो पहल करने में हिचकें नहीं। प्रेम में दिखावे से ज्यादा सच्चाई असर करेगी। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति मन को अच्छा लगेगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी बातचीत में सहज आकर्षण महसूस हो सकता है। बस सामने वाले की गति को समझें। रिश्ते में भरोसा बढ़ाने के लिए छोटी बातों को भी महत्व दें।

करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास तौर पर मददगार है। याददाश्त, समझ और प्रस्तुति अच्छी रह सकती है। जो विषय पहले मुश्किल लग रहा था, उसमें पकड़ बन सकती है। नोट्स, फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन या प्रोजेक्ट की डिटेल दोबारा जांच लें। नौकरीपेशा लोगों में कॉन्फिडेंस रहेगा। आपकी बात सुनी जाएगी, खासकर तब जब आप उसे स्पष्ट और संक्षेप में रखें। करियर में नया आइडिया या पुरानी योजना को फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नेटवर्किंग, छोटी यात्रा, प्रचार या ग्राहक संवाद से लाभ की भूमिका बन सकती है। प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।

धन राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रह सकती है। परिवार, भोजन, सुविधा या छोटे आयोजनों पर खर्च हो सकता है, लेकिन बहुत भारी दबाव नहीं दिखता। आय के साधन स्थिर रखने पर ध्यान दें। कोई भी आर्थिक फैसला जल्दबाजी में न लें। खासकर यात्रा, प्रचार या शौक से जुड़े खर्च का हिसाब रखें। बचत के लिए छोटी रकम अलग रखना बेहतर रहेगा। किसी पुराने भुगतान या बिल की याद भी आ सकती है।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, फिर भी शरीर को अनदेखा न करें। नींद थोड़ी कम होने या देर रात तक जागने से थकान जमा हो सकती है। हल्की सैर, गहरी सांस और पानी की सही मात्रा मदद करेगी। मीठा या बाहर का खाना सीमित रखें। मन खुश रहेगा तो सेहत भी बेहतर लगेगी, इसलिए अपने पसंदीदा काम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, पर हर फैसले से पहले एक बार लिखित बात जरूर जांच लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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