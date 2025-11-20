Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 21 नवंबर : मिथुन राशि वालों के बनेंगे काम, छोटे फैसलों से मिलेगा बड़ा रिजल्ट, पढ़ें विस्तृत राशिफल

मिथुन राशिफल 21 नवंबर : मिथुन राशि वालों के बनेंगे काम, छोटे फैसलों से मिलेगा बड़ा रिजल्ट, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 21 November 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों का आज दिमाग तेज चलेगा और बातों में स्पष्टता रहेगी।

Thu, 20 Nov 2025 10:23 PM
डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 21 November 2025, मिथुन राशिफल: आज आपका दिमाग तेज चलेगा और बातों में स्पष्टता रहेगी। थोड़ी बातचीत से नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। छोटी-छोटी बातें भी नए आइडिया दे सकती हैं, जिससे दिन हल्का, सक्रिय और खुशगवार महसूस होगा। जिज्ञासा का इस्तेमाल करके छोटे काम सुलझाएं और आसपास के लोगों से हल्की-फुल्की चर्चा करें। यही आपको नई दिशा देगी। बातचीत में विनम्र रहें और अपने प्लान लचीले रखें, क्योंकि दिन में होने वाला कोई छोटा बदलाव आगे बड़ा फायदा दे सकता है। छोटी कोशिशें नए लोगों और नए सीखने के अवसरों से जोड़ देंगी।

लव राशिफल: आज प्यार और रिश्तों में हल्की-फुल्की, खुशमिजाज बातचीत माहौल को बेहतर बनाएगी। किसी खास व्यक्ति को एक प्यारा मैसेज या छोटी-सी तारीफ भेजना अच्छे पलों को बढ़ाएगा। अपनी छोटी भावनाओं को ईमानदारी से शेयर करें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। सिंगल हैं तो किसी सामाजिक या स्टडी ग्रुप से जुड़ें। किसी दोस्ताना चेहरे से गर्मजोश रिश्ता बन सकता है। आज हल्के अंदाज में बात करें, मुस्कान बांटें और सामने वाले की बातों में दिलचस्पी दिखाएं। साथ में एक छोटी सैर या चाय की बातचीत रिश्ते को और सहज बनाएगी।

ये भी पढ़ें:शनि, बुध और राहु की बदलेगी चाल, इन 2 राशियों को होगा लाभ

करियर राशिफल: काम में आज आपका दिमाग और शब्द दोनों काम आएंगे। मीटिंग में साफ बोलें और छोटे-छोटे नोट्स बनाकर प्लान शेयर करें। सहयोगी साथियों के साथ टीमवर्क आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। गॉसिप से बचें और केवल काम की बातों पर ध्यान दें। कोई छोटा आइडिया आज आपकी दिनचर्या आसान बना सकता है बस उसे सिंपल भाषा में समझाएं ताकि सभी मिलकर उसे लागू कर सकें। दिन खत्म होने से पहले एक टास्क पूरा कर लें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति संतुलित रहेगी, बस सावधानी जरूरी है। बड़ा खर्च टालें और खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें। छोटी बचत या बिल चेक करना आगे आराम देगा। कोई छोटा बोनस या गिफ्ट मिले तो उसका हिस्सा बचत में डालें। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले साफ जानकारी लें और सभी भुगतान का हिसाब एक जगह रखें। परिवार के साथ व्यावहारिक बजट शेयर करेंगे तो पैसों का दबाव कम होगा। आज थोड़ा बचाकर चलना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक ऊर्जा ज्यादा होने के कारण बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। हल्की वॉक, गहरी सांसें या मिनी ब्रेक तनाव कम करेंगे। ताजा और हल्का खाना खाएं, रात में भारी स्नैक्स से बचें। सोने का समय नियमित रखें और रात में लंबा स्क्रीन टाइम कम कर दें। अगर मन बेचैन लगे तो लिखकर या किसी दोस्त से बात करके विचार हल्के करें। हल्की स्ट्रेचिंग, गुनगुना पानी और थोड़ी जल्दी नींद आज आपकी सेहत को स्थिर रखेगी।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

