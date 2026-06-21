मिथुन राशिफल 21 जून: मिथुन राशि आज किसी दोस्त के कहने पर न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 21 जून: मिथुन राशि आज किसी दोस्त के कहने पर न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 21 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 21 June 2026, मिथुन राशिफल 21 जून: आज चंद्रमा का बदलाव आज आपके मन की रफ्तार बढ़ा भी सकता है और बिखरा भी सकता है। सुबह तक सिंह का प्रभाव आपको लोगों से जोड़ता है, लेकिन 09:30 के बाद उत्तराफाल्गुनी और फिर 15:39 के बाद कन्या का असर डिटेल पर जोर देगा। इसी वजह से दिन मेहनत वाला रहेगा और बेचैनी बीच बीच में महसूस हो सकती है। काम अधिक होगा, पर आधे काम छोड़कर दूसरा पकड़ने की आदत नुकसान कर सकती है। पड़ोस, आसपास के लोगों या रोज मिलने वालों के साथ व्यवहार में सुधार का मौका है। किसी पुराने परिचित या पुराने दोस्त से मुलाकात भी संभव है। एक नया मित्र बन सकता है, लेकिन तुरंत बहुत भरोसा न करें। किसी पड़ोसी के घर छोटी खुशी, पूजा, जन्मदिन या मिलना जुलना जैसी स्थिति बन सकती है। देर दोपहर में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, खासकर सड़क पर। गाड़ी चलाते समय फोन देखने या जल्दी मोड़ काटने की गलती भारी पड़ सकती है। एक काम आज जरूर करें। जो जरूरी खरीददारी करनी है, उसकी छोटी सूची पहले बनाएं, वरना दुकान या बाजार में अनावश्यक चीजें उठ सकती हैं। दिन कठिन नहीं है, बस बिखरने न दें।
मिथुन राशि आज किसी दोस्त के कहने पर न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि का आज का लव राशिफल
रिश्तों में आज बहुत बड़ी भावुकता नहीं, बल्कि व्यवहार की परीक्षा है। आप टेंशन में होंगे तो सामने वाले की बात अधूरी सुन सकते हैं। यही गलती दूरी बढ़ाती है। परिवार में कोई छोटा काम, पड़ोसी से जुड़ी बात या किसी निमंत्रण के कारण मिलना जुलना बढ़ सकता है। इससे मन भी हल्का होगा। पुराने दोस्त से बात हो जाए तो अच्छा महसूस होगा, लेकिन पुरानी तुलना निकालने से बचें। प्रेम संबंध में सीधेपन की जरूरत है। शक या मन की कहानी बनाकर बात न बिगाड़ें। जो लोग अकेले हैं, उन्हें किसी नए व्यक्ति से सामान्य परिचय हो सकता है। इसे धीरे बढ़ने दें। आज रिश्तों में राहत का रास्ता बातचीत से खुलेगा, अनुमान से नहीं।
मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल
कामकाज का दिन दबाव वाला हो सकता है। यदि छुट्टी के बावजूद आपके पास लंबित काम, रिपोर्ट, कॉल या तैयारी है, तो उन्हें टालने के बजाय एक क्रम में पूरा करें। शनि मीन में होकर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा रहा है, इसलिए लापरवाही तुरंत पकड़ी जा सकती है। नौकरी वालों को अपने वरिष्ठ या टीम के साथ कम शब्दों में साफ बात रखनी चाहिए। बिजनेस में छोटे ऑर्डर, सप्लाई, लोकल नेटवर्क या पड़ोस से जुड़ा काम लाभ दे सकता है। छात्रों के लिए यह दिन मेहनत मांगता है। याद करने के बजाय लिखकर पढ़ना ज्यादा उपयोगी रहेगा। यदि कोई छोटा बाजार का सामान लेना हो, जैसे पेन, कॉपी, केबल या कैलकुलेटर, तो ब्रांड से ज्यादा जरूरत देखें। एक बचने लायक गलती है। बीच काम में बार बार दिशा बदलना। आज सीधी लाइन में चलेंगे तो बोझ कम लगेगा।
मिथुन राशि का आज का धन राशिफल
आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी है। दिन भर छोटे छोटे खर्च निकल सकते हैं और शाम तक लगेगा कि रकम ज्यादा चली गई। बाजार जाते समय बिना सूची के जाना ठीक नहीं। जरूरी खरीद और मन की खरीद में फर्क रखें। किसी दोस्त या परिचित के कहने पर तुरंत पैसा लगाने से बचें। अगर कोई पुराना भुगतान अटका है, तो उसके बारे में याद दिलाना ठीक रहेगा। पैसों का प्रवाह पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ ही स्थिरता मिलेगी। आज बचत का मतलब बहुत सख्ती नहीं, बल्कि समझदारी है।
मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल
बेचैनी, कंधों में जकड़न या पेट की हल्की गड़बड़ी परेशान कर सकती है। बाहर का खाना छोड़कर घर का साधारण भोजन लें। सुबह उठते ही खाली पेट बहुत चाय पीना ठीक नहीं रहेगा। ड्राइव करते समय सतर्क रहें और सीटिंग पोश्चर पर ध्यान दें। अगर मन बहुत दौड़ रहा हो तो कागज पर काम लिखना राहत देगा। शाम को गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर थोड़ी देर शांत बैठें। इससे शरीर और मन दोनों ढीले पड़ेंगे।
आज की सलाह- एक समय में एक काम पकड़ें और सड़क व खर्च दोनों में अतिरिक्त सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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