मिथुन राशिफल 21 जुलाई: मिथुन राशि आज कमाई और खर्च दोनों पर रखें फोकस, पढें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 21 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 21 July 2026, मिथुन राशिफल 21 जुलाई: शुरुआती घंटे घर, परिवार और मन की स्थिति पर ज्यादा असर डाल सकते हैं। किसी घरेलू बात, व्यवस्था, साफ-सफाई, मरम्मत या परिवार के साथ बैठकर बात करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर सुबह आप थोड़ा भावुक महसूस करें तो हैरानी की बात नहीं। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और आत्मविश्वास लौटेगा। रचनात्मक सोच, बच्चों से जुड़ी खुशी, दोस्तों से हंसी-मजाक या अपने पसंदीदा काम में रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा का बाद का असर आनंद, अभिव्यक्ति और मन की खुलावट लाएगा, इसलिए दोपहर के बाद आपकी चमक ज्यादा दिखेगी। बुध आपकी राशि में है, पर वक्री होने से मन एक बात से दूसरी बात पर जल्दी जा सकता है। ऐसे में अपनी ही बात दोबारा समझानी पड़ सकती है। परिवार के साथ संतुलन और निजी खुशी के बीच अच्छा तालमेल बन सकता है। कोई छोटा-सा अच्छा समाचार मन हल्का करेगा। बस हर बात को जरूरत से ज्यादा न करें।
मिथुन राशि आज कमाई और खर्च दोनों पर रखें फोकस, पढें Gemini Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामलों में दिन आगे बढ़ने वाला है। सुबह आप ज्यादा निजी, संवेदनशील या सोच में डूबे रह सकते हैं। बाद में खुलापन आएगा और किसी खास व्यक्ति से बात करना आसान लगेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने भाव साफ तरीके से रख सकते हैं। किसी मुलाकात, कॉल या संदेश से रिश्ता गर्मजोशी पकड़ सकता है। अविवाहित लोगों को आकर्षक बातचीत का मौका मिल सकता है, लेकिन सामने वाले की गति और सहजता का सम्मान करें। बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों से जुड़ी अच्छी बात भी खुशी दे सकती है। प्रेम में उत्साह रहेगा, पर केतु के हल्के असर से कभी-कभी प्रतिक्रिया उम्मीद से अलग मिल सकती है। इसलिए अंदाजा लगाने की जगह खुलकर पूछना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
छात्रों के लिए यह दिन फोकस बनाने वाला है। सुबह घर का माहौल या निजी चिंता ध्यान खींच सकती है, लेकिन दोपहर के बाद पढ़ाई में पकड़ मजबूत हो सकती है। रिवीजन, प्रेजेंटेशन, रचनात्मक विषय, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े काम अच्छे रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध वक्री होने से बात सही होते हुए भी गलत समझी जा सकती है। कारोबारियों के लिए नए विचार आ सकते हैं। उन्हें तुरंत लॉन्च करने से पहले लागत और समय का हिसाब देखना ठीक रहेगा। करियर में आपकी सूझबूझ काम आएगी। शनि के कारण जिम्मेदारी का दबाव बना रहेगा, इसलिए काम को आकर्षक बनाने से ज्यादा समय पर पूरा करना प्राथमिकता रखें। समझदारी से लाभ मिलेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में दिन मिला-जुला है। परिवार या घर से जुड़े खर्च दिख सकते हैं। आनंद, बच्चों, शौक या बाहर खाने पर भी पैसा जा सकता है। किसी तेज लाभ वाले प्रस्ताव को भाग्य मानकर तुरंत न पकड़ें। यदि निवेश का विचार है, तो नियम, रिस्क और समय सीमा समझ लें। अच्छी बात यह है कि आय और खर्च दोनों का अंदाजा लगाने की क्षमता बनी रहेगी। छोटे-छोटे हिसाब लिखकर चलना लाभकारी रहेगा।
सेहत राशिफल
सुबह भावनात्मक थकान या आलस्य महसूस हो सकता है। घर के माहौल का असर मन पर जल्दी पड़ेगा। बाद में ऊर्जा सुधरेगी। नींद पूरी हो तो पूरा दिन बेहतर जाएगा। बहुत देर तक बैठे रहने से सुस्ती आ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, ताजा खाना और पानी पर ध्यान दें। दिमाग को आराम देने के लिए थोड़ी देर चुप रहना या संगीत सुनना भी फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: मन की उलझन लिख लें, फिर जरूरी काम और जरूरी लोग चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र