मिथुन राशिफल 20 जुलाई: मिथुन राशि आज किसी ऑफर से जुड़ा फैसला लेने के बजाय करें ये काम

मिथुन राशिफल 20 जुलाई: मिथुन राशि आज किसी ऑफर से जुड़ा फैसला लेने के बजाय करें ये काम
Gemini Horoscope Today 20 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 20 July 2026, मिथुन राशिफल 20 जुलाई: घर, परिवार और निजी आराम से जुड़ी बातें आज केंद्र में रह सकती हैं। मन बाहर की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने लोगों और अपने स्पेस पर ध्यान देना चाहेगा। चंद्रमा की स्थिति यही बता रही है कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से दिन अधिक सहज रहेगा। माता या घर के किसी बड़े सदस्य से सहयोग मिल सकता है। घर के लिए कोई सामान लेना, किसी सुविधा को बेहतर बनाना या साज सज्जा में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोग लंबे समय से रुका घरेलू काम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि खर्च बढ़ने का संकेत भी है, इसलिए उत्साह में बजट न भूलें। मित्रों या परिवार के साथ फिल्म, बाहर घूमना, छोटी पिकनिक या किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। बुध आपके व्यक्तित्व में बोलचाल की ताकत दे रहा है, पर वक्री चाल के कारण अपनी बात दोहरानी पड़ सकती है। इसलिए धैर्य रखिए। आराम और जिम्मेदारी के बीच सही तालमेल बनाना दिन की कुंजी रहेगा।
मिथुन राशि आज किसी ऑफर से जुड़ा फैसला लेने के बजाय करें ये काम
लव राशिफल
साथी के साथ आज का माहौल सहयोगी रह सकता है। घरेलू विषयों पर साथ बैठकर बात करना फायदेमंद रहेगा। अगर घर, खर्च, शिफ्टिंग, सजावट या परिवार की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो, तो निर्णय एकतरफा न लें। अविवाहित लोगों के लिए किसी सामाजिक कार्यक्रम, दोस्त के जरिए या ऑनलाइन बातचीत से नया जुड़ाव बन सकता है, लेकिन बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा, खासकर अगर वे एक दूसरे की सुविधा और भावनाओं पर ध्यान दें। माता पक्ष या परिवार की तरफ से भी रिश्ता संभालने वाली सलाह मिल सकती है। भावुक होकर पुरानी बातें न उखाड़ें। आज सुकून देने वाली बातचीत ज्यादा काम आएगी।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका ध्यान बार बार निजी मामलों की तरफ जा सकता है, इसलिए प्राथमिकता सूची बनाकर चलना ठीक रहेगा। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उन्हें व्यवस्था सुधारने की जरूरत महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए घर का शांत माहौल फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में समझदारी से नोट्स बनाना और पुराने विषय दोहराना उपयोगी रहेगा। प्रॉपर्टी, घर, इंटीरियर, सुविधा सामान, डिज़ाइन, रियल एस्टेट या घरेलू सेवाओं से जुड़े कामों में हलचल बढ़ सकती है। ऑफिस में बहुत आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। अपनी बात स्पष्ट रखें और लिखित चीजें ध्यान से पढ़ें। बुध आपके ही पक्ष में है, इसलिए बुद्धि साथ देगी, बस जल्दबाजी से बचना होगा। करियर में स्थिर सोच रखें। छोटी प्रगति भी आज काम की साबित होगी।
धन राशिफल
खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। घर के लिए सामान, आराम की चीजें, मरम्मत, सजावट या किसी सामाजिक कार्यक्रम पर पैसा जा सकता है। इसमें से कुछ खर्च जरूरी भी होंगे। इसलिए अपराधबोध की जरूरत नहीं, लेकिन सीमा तय रखें। अगर प्रॉपर्टी, किराया, बुकिंग या एडवांस जैसी बात चल रही है, तो कागजी हिस्से को ध्यान से पढ़ें। किसी ऑफर में जल्दी निर्णय लेने के बजाय तुलना कर लें। आय बनी रहेगी, पर बचत तभी टिकेगी जब आप उत्साह को थोड़ा नियंत्रित रखेंगे।
सेहत राशिफल
मानसिक आराम की जरूरत महसूस होगी। ज्यादा भागदौड़ के बजाय थोड़ा धीमा चलना फायदेमंद रहेगा। नींद, भोजन और आराम के बीच संतुलन रखें। घर का बना खाना बेहतर रहेगा। स्क्रीन पर लंबे समय तक रहने से थकावट हो सकती है। शाम को हल्की सैर, परिवार के साथ समय या पसंदीदा संगीत मन को शांत करेगा। भावनात्मक थकान को नजरअंदाज न करें। थोड़ा विराम ही राहत देगा।
आज की सलाह: घर और मन दोनों को व्यवस्थित रखें, तभी खर्च और तनाव काबू में रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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