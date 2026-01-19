मिथुन राशिफल 20 जनवरी: मिथुन राशि वाले आज रखें धैर्य, लापरवाही से बचें, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 20 January 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वाले आज रिश्ते में धैर्य रखें और अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 20 January 2026, मिथुन राशिफल 20 जनवरी: मिथुन राशि वाले आज रिश्ते में धैर्य रखें और अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। कामकाज में उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। सेहत सामान्य रहेगी। रिश्ते में छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनका असर प्यार पर नहीं पड़ेगा। नौकरी में कई काम एक साथ संभालेंगे और टारगेट पूरे होंगे। पैसों को अलग-अलग जगह निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। सेहतमंद जीवनशैली बनाए रखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिथुन लव राशिफल: आज प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर पर प्यार लुटाएंगे और बदले में पूरा ध्यान और केयर मिलेगी। अहंकार से जुड़ी बहस से बचें और रिश्ते में एक-दूसरे को स्पेस दें। अविवाहित पुरुषों को आज कोई नया साथी मिल सकता है। जिन लोगों को रिश्ता बोझिल या जहरीला लग रहा है, वे उससे बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं। शादीशुदा पुरुष ऑफिस में किसी तरह के रोमांस से दूर रहें, नहीं तो शाम तक घर में परेशानी हो सकती है।

मिथुन करियर राशिफल: आज आपके काम की तारीफ होगी और मैनेजमेंट की ओर से प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए रिस्क लेने पड़ सकते हैं, जो फायदेमंद साबित होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। कॉपीराइटर, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और ऑटोमोबाइल मैकेनिक क्लाइंट की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कारोबारियों के लिए नए बिजनेस शुरू करने का समय अच्छा है।

मिथुन आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि भविष्य के लिए बचत करना जरूरी है। लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च न करें। दिन के पहले हिस्से में घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और फैशन से जुड़ी चीजें खरीदने के योग हैं। व्यापारियों को नए काम शुरू करने के लिए फंड की कमी नहीं होगी।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योग करें। वायरल संक्रमण जैसी हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं होंगे। सांस लेने में दिक्कत या सीने में दर्द हो तो तुरंत ध्यान दें। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें खानपान पर खास ध्यान देना चाहिए। आज तंबाकू छोड़ना फायदेमंद रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com