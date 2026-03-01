Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 2 मार्च: मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें ये काम, कोई भी ऑफर अपनाने से पहले रखें ध्यान

Mar 01, 2026 09:17 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
GeminiHoroscope Today 2 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।

मिथुन राशिफल 2 मार्च: मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें ये काम, कोई भी ऑफर अपनाने से पहले रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 2 March 2026, मिथुन राशिफल 2 मार्च 2026: आज का दिन पॉजिटिव रहेगा। सिंपल बातचीत और छोटी लर्निंग से नए आइडियाज मिलेंगे। एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा शांत टाइम भी बैलेंस करें ताकि पेंडिंग टास्क पूरे हो सकें। अपने विचार प्यार से शेयर करें और जब कोई हेल्प ऑफर करे तो एक्सेप्ट भी करें। छोटे क्रिएटिव काम खुशी और प्रोग्रेस दोनों देंगे। दूसरों के साथ पेशेंस रखें। अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखें। आज आपकी जिज्ञासा अच्छे आइडियाज और फ्रेंडली बातचीत लेकर आएगी। ज्यादा सुनें, क्लियर सवाल पूछे और कोई नई हॉबी ट्राय करें ताकि दिन इंटरेस्टिंग और खुश महसूस हो।

मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें ये काम, कोई भी ऑफर अपनाने से पहले रखें ध्यान

मिथुन राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

जब आप ध्यान से अपने पार्टनर की बातों पर फोकस करते हैं और केयर दिखाते हैं तब फीलिंग्स और अधिक स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर सिंगल हैं तो फ्रेंडली ग्रुप या किसी क्लास में नए लोगों से मिलें। हेलो बोलें और इंटरेस्ट दिखाएं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो छोटे सरप्राइज जैसा प्यारा नोट या घर के काम में हेल्प करके पार्टनर को स्पेशल फील कराएं। बात करते समय अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा मजाक न करें, जिससे सामने वाला हर्ट हो सकता है। साथ में छोटी वॉक या बैठकर बात करना दोनों के बीच बजदीकियां बढ़ाएगा। पेशेंस और सच्ची तारीफ रिलेशन में ट्रस्ट बढ़ाती है और प्यार को सेफ फील कराती है। साथ में रोज थोड़ा प्रोग्रेस करें।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपका फास्ट माइंड प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। अपने आइडियाज टीम के साथ क्लियर तरीके से शेयर करें और सिंपल प्लान बनाकर काम करें। कोई छोटी स्किल प्रैक्टिस करें ताकि स्पीड और बेहतर हो सके। टीम के साथियों के साथ नरमी से पेश आयें। अटकने पर हेल्प मांगने में हिचकिचाएं नहीं। छोटे ब्रेक लेने से नए आइडियाज मिल सकते हैं। बड़े चेंजेस पर जल्दी डिसीजन लेने से बचें। अभी का छोटा लेकिन जरूरी काम आगे तारीफ और नए मौके ला सकता है। छोटी-छोटी जीत पर फोकस करें। रोज सीखें और क्रेडिट हमेशा अपनी टीम के साथ शेयर करें।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज पैसों के मामले शांत रहेंगे। इसलिए फालतू के खर्च से बचें। आज के दिन खरीदने से पहले दो बार सोचें। छोटी छोटी सेविंग्स प्लान बनाएं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा पैसा भी कई बार अच्छी सेविंग्स में तब्दील हो जाता है। बिल्स और सब्सक्रिप्शन चेक करें ताकि फालतू के खर्चे बंद हो सकें। हॉबी या एक्स्ट्रा काम से आपको पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले डिटेल्स जरूर देखें। फैमिली के साथ प्लान डिस्कस करें ताकि ट्रस्ट बना रहे। घर का सिंपल खाना और वेस्ट कम करना भविष्य के लिए ज्यादा रुपये बचाएगा। आज के दिन छोटे ट्रीट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए छोटा सेविंग्स फंड अलग रखें।

मिथुन राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

अगर सही रेस्ट करेंगे और हल्की मूवमेंट करेंगे तो एनर्जी हाई रहेगी। दिन की शुरुआत लाइट स्ट्रेचिंग और छोटी वॉक से करें ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और सिंपल वेजिटेरियन फूड का सेवन करें। ज्यादा ऑयली और हेवी खाना अवॉइड करें। बार-बार पानी पियें और खाने से पहले हाथ धोना मत भूलें। पढ़ाई या काम के बीच छोटे ब्रीदिंग ब्रेक लें ताकि फोकस बना रहे। टाइम पर सोने की कोशिश करें और ज्यादा शोर से दूर रहो। शांत रूटीन आपको स्ट्रेंथ और खुशी देगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं।

सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

