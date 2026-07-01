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मिथुन राशिफल 2 जुलाई: मिथुन राशि आज जल्द मुनाफे के चक्कर में न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 2 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशिफल 2 जुलाई: मिथुन राशि आज जल्द मुनाफे के चक्कर में न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 2 July 2026, मिथुन राशिफल 2 जुलाई: यह दिन थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दे रहा है। बाहर निकलते समय, वाहन चलाते समय और रोजमर्रा के काम करते समय जल्दबाजी न करें। चंद्रमा का असर अड़चनों, गहराई और अनचाही चिंता वाले क्षेत्र को छू रहा है, इसलिए छोटी बात भी मन पर वजन डाल सकती है। हर बात में खतरा नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी आपके काम आएगी। कुछ खबरें उम्मीद के मुताबिक न हों तो मन खिन्न हो सकता है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बात को समझना बेहतर रहेगा। बहस, ताना या उलझी हुई चर्चा से फायदा नहीं होगा। सूर्य आपकी राशि में है, इसलिए आप अपनी बात खुलकर रखना चाहेंगे, पर सामने वाला उसी तरह न समझे, यह भी संभव है। दिन को शांत और व्यावहारिक तरीके से संभालेंगे तो अनावश्यक तनाव घटेगा। जरूरी काम समय पर पूरे करें, लेकिन हर मामले में नियंत्रण अपने हाथ में रखने की जिद न करें।

मिथुन राशि आज जल्द मुनाफे के चक्कर में न करें ये काम, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। साथी के साथ बेवजह की बहस या पुरानी बात छेड़ने से माहौल भारी हो सकता है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो उसे आरोप की तरह नहीं, भावना की तरह रखें। विवाहित लोगों के लिए समझदारी बहुत काम आएगी। एक दूसरे की थकान और निजी दबाव को समझेंगे तो दूरी नहीं बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में दिन बहुत चमकदार नहीं, पर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। बस अपेक्षाएं कम रखें और संवाद साफ रखें। कोई बात मन में दबाकर न रखें, मगर उसका समय और तरीका सोचकर चुनें।

करियर राशिफल

कामकाज में एकाग्रता की जरूरत रहेगी। ऑफिस में छोटी गलती भी बाद में समझाने का कारण बन सकती है, इसलिए दस्तावेज, डेटा, मेल और समयसीमा को दोबारा जांचें। जो लोग मशीन, तकनीकी काम, यात्रा या फील्ड वर्क में हैं, वे सुरक्षा और प्रक्रिया पर ध्यान दें। छात्रों के लिए दिन औसत है। पढ़ाई होगी, लेकिन मन बार बार भटक सकता है। ऐसे में छोटे टारगेट बनाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। शनि करियर में दबाव और अनुशासन दोनों ला रहा है, इसलिए मेहनत से पीछे न हटें। नई शुरुआत या बड़ा बदलाव करने से पहले घर और पैसों की स्थिति देख लें। जो लोग इंटरव्यू या प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, वे रिविजन को प्राथमिकता दें।

धन राशिफल

पैसों के मामले में सावधानी जरूरी है। यह जोखिम लेने या जल्द मुनाफे की उम्मीद में निवेश करने का समय नहीं है। किसी योजना, स्कीम या सलाह को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। जरूरी खर्च और भावनात्मक खर्च में फर्क रखें। परिवार के साथ साझा पैसों की बात साफ रखें, ताकि बाद में भ्रम न बने। अगर कोई भुगतान अटका है, तो धैर्य रखें और लिखित रिकॉर्ड संभालकर रखें। बचत को छेड़ने से पहले विकल्प देखना बेहतर रहेगा।

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सेहत राशिफल

तनाव का असर शरीर पर हल्के रूप में महसूस हो सकता है। थकान, बेचैनी या नींद में कमी जैसी बातें ध्यान मांगेंगी। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। बाहर का खाना सीमित रखें। वाहन या सड़क पर लापरवाही से बचें। दिन भर में थोड़ी स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से ब्रेक लेने से राहत मिलेगी। शाम को मन हल्का करने वाली शांत गतिविधि करें।

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आज की सलाह- प्रतिक्रिया देने से पहले दो मिनट रुकें, कई उलझनें अपने आप छोटी लगने लगेंगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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