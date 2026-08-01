मिथुन राशिफल 2 अगस्त: मिथुन राशि आज जल्द लाभ के चक्कर में न फंसे, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 2 अगस्त: मिथुन राशि आज जल्द लाभ के चक्कर में न फंसे, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 2 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 2 August 2026, मिथुन राशिफल 2 अगस्त : सुबह का समय सोच को विस्तार देने वाला है। किसी काम को केवल रोजमर्रा की नजर से नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्य से देखने का मन होगा। सीखने, समझने, सलाह लेने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने में लाभ है। अगर यात्रा, आवेदन, दस्तावेज, कोर्स या किसी आधिकारिक काम की तैयारी चल रही है, तो पहला हिस्सा अच्छा रहेगा। मन में हल्की आस्था, सकारात्मकता या किसी अच्छे काम से जुड़ने की इच्छा भी बढ़ सकती है। दोपहर के बाद ध्यान सीधे काम और जिम्मेदारी पर आ जाएगा। तब लोग आपसे नतीजा चाहेंगे, केवल विचार नहीं। चंद्रमा का यह बदलाव साफ दिखाएगा कि दिन की शुरुआत प्रेरणा से होगी, लेकिन शाम तक अनुशासन जरूरी हो जाएगा। बुध आपकी राशि में होने से समझ और अभिव्यक्ति दोनों मजबूत हैं। फिर भी मंगल के कारण भीतर छिपी बेचैनी आपको बिना कारण थका सकती है। इसलिए हर बात में खुद को साबित करने के बजाय काम की प्राथमिकता तय करें।
मिथुन राशि आज जल्द लाभ के चक्कर में न फंसे, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामले में यह दिन नरम और सुकून देने वाला हो सकता है। प्रेम संबंध में अपनापन बढ़ेगा। अगर कुछ समय से दूरी थी, तो एक सच्ची बात या पुरानी याद का जिक्र रिश्ते को फिर से गर्माहट दे सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी साथ की भावना बढ़ेगी। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा, बशर्ते आप आधा सच न बोलें। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी तरफ से सहयोग मिल सकता है, जिससे मन हल्का होगा। शाम के बाद काम का दबाव बढ़े तो भी रिश्तों के लिए थोड़ा समय निकालें। केवल सलाह देना नहीं, भावनात्मक मौजूदगी दिखाना भी जरूरी है।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है। सुबह पढ़ा गया विषय, खासकर सिद्धांत, भाषा, कानून, समाज, दर्शन या प्रतियोगी तैयारी से जुड़ी चीजें, अच्छी तरह समझ आ सकती हैं। दोपहर के बाद प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या परीक्षा रणनीति पर ध्यान देना ठीक रहेगा। नौकरी वालों के लिए पहले हिस्से में प्लानिंग और बाद में एक्सिक्यूशन का फॉर्मूला अच्छा काम करेगा। बिजनेस में नया काम शुरू करने का विचार बन सकता है, पर जल्दबाजी नहीं, बल्कि क्रमबद्ध शुरुआत करें। बुध की मजबूती आपको मीटिंग, प्रस्तुति, इंटरव्यू और लिखित काम में बढ़त देती है। सीनियर के सामने संतुलित बात रखें। वादा उतना ही करें जितना निभा सकें। शाम तक आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत हो सकती है।
धन राशिफल
आर्थिक मामले सामान्य से बेहतर रह सकते हैं। परिवार, बचत और जरूरी खर्चों पर ध्यान देने का सही दिन है। किसी बड़ी खरीद से पहले घर के दूसरे खर्च भी जोड़कर देखें। नया कारोबार या साइड इनकम का विचार बन सकता है, लेकिन रकम लगाने से पहले आधार साफ रखें। यात्रा, आवेदन, शिक्षा या करियर से जुड़ा खर्च फिलहाल उपयोगी साबित हो सकता है। अनावश्यक दिखावे या जल्द लाभ के लालच से दूर रहें। छोटे-छोटे हिसाब लिखकर चलना फायदा देगा।
सेहत राशिफल
सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी, फिर भी मानसिक भागदौड़ शरीर को थका सकती है। देर रात तक सोचते रहने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हल्की सैर, गहरी सांस और समय पर खाना आपको संतुलित रखेगा। अगर लंबे समय से स्क्रीन पर ज्यादा समय दे रहे हैं, तो आंखों और दिमाग को छोटे ब्रेक दें। शाम तक आराम की जरूरत महसूस हो सकती है।
आज की सलाह: सुबह सीखें और योजना बनाएं, शाम तक उसी पर स्थिर होकर काम करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र