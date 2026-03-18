मिथुन राशिफल 19 मार्च: मिथुन राशि आज फाइनेंशियल तौर पर मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 19 मार्च: मिथुन राशि आज फाइनेंशियल तौर पर मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 19 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 19 March 2026, मिथुन राशिफल 19 मार्च: आज के दिन रिलेशनशिप से जुड़ी कई दिक्कतें होने के बावजूद, आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन देने में कामयाब रहेंगे। आज के दिन आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आज पैसे निवेश करने के लिए सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। रोमांस से जुड़ी सभी दिक्कतें आज के दिन सॉल्व की जा सकती हैं। काम की जगह पर आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दें, जिनमें काम की स्पीड या प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें भी शामिल हैं। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी।
मिथुन राशि आज फाइनेंशियल तौर पर मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
एक अच्छे श्रोता बनने की कोशिश करें। लोगों से बातचीत करते समय धैर्य बनाकर रखें। रिश्ते में आपका रवैया बहुत मायने रखता है। आप अपने पार्टनर को अपने माता-पिता से मिलवा सकते हैं, ताकि उनकी मंजूरी मिल सके। बहस के दौरान भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। आपको अपने पार्टनर को उनका निजी स्पेस भी देना चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। कुछ रिलेशनशिप में बातचीत की कमी देखने को मिल सकती है। यह बात ज्यादातर उन प्रेम संबंधों में दिखेगी, जिनमें पार्टनर एक-दूसरे से दूर रहते हैं। मैरिड महिला जातकों को अपने एक्स लवर से दोबारा कनेक्ट करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज उनके पति को इस बारे में पता चल सकता है।
मिथुन राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन दफ्तर में आपकी लगन और मेहनत की परीक्षा होगी। जो लोग ऑफिस में किसी अहम पद पर हैं, उन्हें अपने काम के प्रदर्शन को लेकर सावधान रहना चाहिए। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने अहंकार को काम-काज की लाइफ से अलग रखें। हेल्थ केयर, आईटी, बैंकिंग, विज्ञापन, मीडिया और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों का आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है। क्लाइंट्स और मैनेजमेंट को प्रभावित करने के लिए अपनी बातचीत करने की कला का इस्तेमाल करें। जिन लोगों का जॉब इंटरव्यू आज दिन के सुबह के टाइम में तय है, वे बिना किसी खास मुश्किल के उसे पास कर लेंगे। व्यापारियों को अपने कारोबार के विस्तार को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं।
मिथुन राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
धन-दौलत के मामले में आप काफी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आज के दिन आपके कुछ पुराने बकाया पैसे वापस मिल सकते हैं। बैंक से लिए गए लोन को भी मंजूरी मिल सकती है। गाड़ी खरीदने या विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए होटल बुक करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम चुनें। आने वाले दिनों में कुछ खर्च होने की उम्मीद है। साथ ही, आप आज कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। आज आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला भी सॉल्व कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत कसरत या एक्सरसाइज से करें। कुछ लोगों को सीने या फेफड़ों से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको कुछ ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनके लिए डॉक्टर की सलाह या इलाज की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को आंख या कान से जुड़ी कोई तकलीफ है, वे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आज आपको जंक फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स से भी पूरी तरह परहेज करना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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