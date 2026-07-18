मिथुन राशिफल 19 जुलाई: मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशिफल 19 जुलाई: मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज का राशिफल
Gemini Horoscope Today 19 July 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 19 July 2026, मिथुन राशिफल 19 जुलाई: घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ी बातें आज ज्यादा महत्व लेंगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से व्यवस्थित होना सिखा रहा है। कई दिनों की उलझन के बाद राहत का अहसास हो सकता है, क्योंकि अब कुछ बातें साफ नजर आने लगेंगी। अपने लोगों के बीच समय बिताने का मन बनेगा। परिवार, दोस्त या किसी छोटे मिलन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। बुध आपकी राशि में है, इसलिए सोच तेज रहेगी, लेकिन वक्री असर के कारण पुरानी बातों पर दोबारा विचार भी हो सकता है। ऐसे में जो निर्णय लें, उसे लिखकर या जांचकर आगे बढ़ाएं। माता या घर के किसी बड़े से सहयोग मिलने की संभावना है। वाहन, घर की सुविधा, मरम्मत या घरेलू सामान को लेकर कोई योजना बन सकती है। बचत बढ़ाने का विचार भी मन में आएगा और यह अच्छा रहेगा। अगर भावनात्मक बोझ जमा था, तो दिन उसे हल्का करने में मदद करेगा। खुद को थोड़ी राहत देना भी जरूरी है। हर समस्या का जवाब तुरंत ढूंढने की जरूरत नहीं है।
मिथुन राशि आज धन के मामले में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, खासकर जब आप सुनने का अभ्यास करेंगे। साथी के साथ घर, भविष्य, खर्च या परिवार से जुड़ी बातों पर शांत चर्चा हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें भावनाओं को साफ शब्दों में रखने से फायदा होगा। आधी बात कहकर उम्मीद न करें कि सामने वाला सब समझ लेगा। परिवार में माता या किसी स्नेही सदस्य के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। दोस्तों के साथ भी सहज समय मिल सकता है। अगर पहले कोई गलतफहमी हुई थी, तो उसे शांत अंदाज में दूर करने की शुरुआत की जा सकती है।
करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए दिन उपयोगी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो घर पर बैठकर ध्यान से तैयारी करना चाहते हैं। रिवीजन, लिखित अभ्यास और पुराने नोट्स को व्यवस्थित करने में लाभ है। बुध का असर आपकी बुद्धि तेज रखेगा, लेकिन जल्दबाजी में की गई गलती दोबारा सामने आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ काम अपेक्षा से धीमे हो सकते हैं, इसलिए समय पहले से तय करें। करियर में छवि बनी रहेगी, बशर्ते आप अधूरे संदेश या अनुमान पर काम न करें। जो लोग प्रॉपर्टी, शिक्षा, कंटेंट, संचार, बिक्री या घर से जुड़े काम करते हैं, उन्हें उपयोगी प्रगति मिल सकती है। वरिष्ठों से बात करते समय स्पष्ट रहें, पर अनावश्यक बहस से बचें।
धन राशिफल
आर्थिक रूप से दिन बचत और योजना का संकेत दे रहा है। गुरु के प्रभाव से परिवार या माता-पिता की तरफ से सहयोग, सलाह या संसाधन जुड़ सकते हैं। बड़ी खरीदारी का विचार बन सकता है, लेकिन जरूरत और बजट का मेल देखें। वाहन या घरेलू सामान से जुड़ी खरीद में जल्दबाजी न करें। बचत खाते, नियमित जमा या मासिक योजना की समीक्षा करना अच्छा रहेगा। खर्च को भावनात्मक निर्णय से नहीं, उपयोगिता से जोड़ें। पुराने भुगतान या बकाया की सूची साफ करना राहत देगा।
सेहत राशिफल
तनाव धीरे-धीरे कम हो सकता है, बशर्ते आप दिमाग को आराम दें। नींद, पानी और भोजन की नियमितता इस समय बहुत मदद करेगी। घर के माहौल का असर आपके मूड पर सीधा पड़ेगा, इसलिए अपने आसपास साफ-सफाई और शांति रखें। बहुत ज्यादा सोचने से थकावट बढ़ सकती है। हल्की वॉक, धीमा संगीत या परिवार के साथ समय मानसिक संतुलन देगा। शरीर से ज्यादा मन को विश्राम की जरूरत है।
आज की सलाह: घर और मन दोनों को व्यवस्थित रखें, तभी बाकी काम भी आसानी से संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र