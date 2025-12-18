मिथुन राशिफल 19 दिसंबर : मिथुन राशि वाले सोच-समझकर ही लें फैसले, फालतू खर्चों से भी बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 19 December 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। मिथुन राशि वालों को आज फैसले सोच-समझकर ही करने की सलाह दी जाती है।

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 19 December 2025, मिथुन राशिफल: प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियों को बातचीत के जरिए सुलझाएं और पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। कामकाज में लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें और पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। प्रेम जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करते समय संयम रखें। कार्यस्थल पर आपका रवैया उम्मीदों पर खरा उतरने में अहम भूमिका निभाएगा। धन का सही इस्तेमाल करें। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां रह सकती हैं।

लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करें और अपने पार्टनर से कुछ भी छिपाएं नहीं। अविवाहित पुरुषों के लिए आज प्यार में पड़ने का मौका मिल सकता है। पार्टनर की निजी सीमा का सम्मान करें और जरूरत से ज्यादा दखल न दें। आज अच्छा श्रोता बनने की भी जरूरत है। पुराने विवादों और गलतफहमियों को खत्म करने के लिए समय अनुकूल है। विवाहित महिलाओं को ससुराल पक्ष में किसी तरह के टकराव से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन खुलकर बात करने से सब सुलझ जाएगा।

करियर राशिफल: आज ऑफिस का माहौल व्यस्त लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें। टीम लीडर और मैनेजरों को किसी प्रोजेक्ट में परेशानी आने की स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना तैयार रखनी चाहिए। बैंकिंग, कानून, आईटी और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जबकि हॉस्पिटैलिटी और मैकेनिकल क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ या वेतन वृद्धि मिल सकती है। टीमवर्क में अहंकार को बीच में न आने दें। नई जिम्मेदारियां भले ही थकाने वाली लगें, लेकिन उनसे सीखने के मौके भी मिलेंगे। व्यापारियों को लाइसेंस या कागजी मामलों को सुलझाना पड़ सकता है। छात्रों को विदेश में पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज लग्जरी चीजों पर बड़ा खर्च करने से बचें। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने या घर की मरम्मत कराने के लिए दिन ठीक है, लेकिन दान-पुण्य के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम से काम लें। दिन के दूसरे भाग में शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सिर दर्द, दांत दर्द या एलर्जी जैसी हल्की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक परेशान नहीं करेंगी। कुछ बच्चों को त्वचा से जुड़ी दिक्कत या रैश हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीज खानपान पर खास ध्यान दें और सब्जियों व फलों को प्राथमिकता दें। जिन लोगों की आज सर्जरी तय है, वे बिना चिंता आगे बढ़ सकते हैं। आज शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी दिन अच्छा है।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

