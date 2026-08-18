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मिथुन राशिफल 19 अगस्त: मिथुन राशि आज पैसा लगाने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें Gemini Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Gemini Horoscope Today 19 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 19 August 2026 FUTURE PREDICTIONS
Gemini Horoscope Today

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 19 August 2026, मिथुन राशिफल 19 अगस्त : दिन की शुरुआत हल्के उत्साह और रचनात्मकता के साथ हो सकती है। मन किसी पसंदीदा काम, पढ़ाई, शौक, बच्चों या दिल के करीब लोगों की तरफ जाएगा। जो लोग नया आइडिया लेकर चल रहे हैं, उन्हें शुरुआती समय में आत्मविश्वास मिलेगा। प्रेम, मनोरंजन और अभिव्यक्ति के मामलों में सहजता रहेगी। इसके बाद दिन का रंग बदलता है और ध्यान जिम्मेदारियों, समय पर काम पूरा करने, बिखरे काम समेटने और अपनी उपयोगिता साबित करने पर जाएगा। मंगल आपके स्वभाव में गति और तेज प्रतिक्रिया ला रहा है, इसलिए कई काम एक साथ लेने का मन हो सकता है। यही जगह है जहां संतुलन जरूरी है। उत्साह अच्छा है, पर जल्दबाजी से गलती हो सकती है। राहु सीख और नए रास्तों की जिज्ञासा बढ़ा रहा है, इसलिए अलग तरीके से सोचना लाभ देगा। यदि किसी योजना पर लंबे समय से विचार था, तो आज उसका व्यावहारिक ढांचा बन सकता है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, बशर्ते आप बोलने से ज्यादा सुनने की भी जगह रखें।

मिथुन राशिफल 19 अगस्त: मिथुन राशि आज पैसा लगाने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें Gemini Horoscope

लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन अच्छा संकेत देता है। पहले हिस्से में प्रेम संबंधों में गर्मजोशी, मुलाकात, संदेश या मन की बात कहने का सही मौका मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी भावनात्मक दूरी से गुजर रहे थे, वे थोड़ा खुलापन महसूस करेंगे। रिश्ते में खुशी छोटे पलों से आएगी, बहुत बड़े वादों से नहीं। दिन बढ़ने पर व्यस्तता बीच में आ सकती है। तब साथी को समय देने के लिए आपको सचेत प्रयास करना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए सहयोग बना रहेगा, पर घरेलू जिम्मेदारियों को बांटने से रिश्ता ज्यादा सहज रहेगा। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी प्रगति मन को हल्का कर सकती है।

करियर राशिफल

छात्रों के लिए दिन खासा उपयोगी है। शुरुआत में विषय में रुचि बढ़ेगी और जो बातें पहले कठिन लग रही थीं, वे अब समझ में आने लगेंगी। लेकिन बाद में नियमित अभ्यास, नोट्स, टेस्ट और अनुशासन पर लौटना जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन औसत से बेहतर कहा जा सकता है। बहुत बड़ी छलांग वाला समय नहीं, पर काम अटकने भी नहीं चाहिए। बिजनेस करने वालों के लिए अपनी बड़ी योजना पर आगे बढ़ने का अवसर बन सकता है। प्रस्तुति, मार्केटिंग, बात रखने की कला और त्वरित निर्णय आपको आगे ले जा सकते हैं। बस हर काम खुद करने की आदत छोड़ें। जहां जरूरत हो, जिम्मेदारी बांटें। शनि करियर क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए धीरे लेकिन ठोस कदम असरदार रहेंगे।

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धन राशिफल

आय-व्यय का संतुलन संभाला जा सकता है, अगर आप आवेग में खर्च न करें। किसी रचनात्मक काम, बच्चों, शौक या घर के आराम पर खर्च का मन होगा। दिन के बाद वाले हिस्से में काम से जुड़े छोटे खर्च या जरूरी भुगतान सामने आ सकते हैं। सट्टा, तेज लाभ या केवल सुनी-सुनाई सलाह पर पैसा लगाने से पहले जांच करना जरूरी है। आपका निर्णय मजबूत हो सकता है, पर सीमा तय रखना अधिक समझदारी होगी। नियमित बचत में छोटी बढ़त भी अच्छा संकेत देगी।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर में सक्रियता महसूस होगी। फिर भी तेज रफ्तार के कारण थकान देर से पता चलती है। समय पर पानी, हल्का भोजन और छोटे ब्रेक लेते रहें। दिन के बाद वाले हिस्से में काम का दबाव बढ़े तो चिड़चिड़ापन आ सकता है। बहुत देर एक ही जगह बैठने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग और नींद की नियमितता बनाए रखना जरूरी रहेगा। मानसिक रूप से आप मजबूत दिखेंगे।

आज की सलाह: उत्साह को योजना से जोड़ें, तभी मेहनत का असर साफ और टिकाऊ दिखेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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