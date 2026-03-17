मिथुन राशिफल 18 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे से जुड़ी कुछ समस्याएं होंगी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 18 मार्च: मिथुन राशि आज पैसे से जुड़ी कुछ समस्याएं होंगी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 18 March 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।मिथुन राशि आज कमाई का मौका हाथ से न जाने दें।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 18 March 2026, मिथुन राशिफल 18 मार्च 2026: आज के दिन अपने रिलेशन में निष्पक्ष रहें। आपको इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और काम पर बेहतरीन प्रोफेशनल नतीजे देने की कोशिश करें। अपने खर्च को काबू में रखें। आज के दिन सेहत का मामला शायद पूरी तरह ठीक न रहे। आज के दिन आप करियर के मामले में नए काम हाथ में ले सकते हैं। अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में भी सोच सकते हैं। सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
मिथुन राशि आज पैसे से जुड़ी कुछ समस्याएं होंगी, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
सावधान रहें कि अपने शब्दों या कामों से अपने पार्टनर को नाराज न करें। आज के दिन ऐसी बातचीत से बचें, जिससे आपके प्रेमी को बुरा लग सकता है। अपनी राय अपने प्रेमी पर थोपें नहीं, बल्कि अपने साथी के सुझावों को महत्व दें। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। साथ में छुट्टी पर जाने की योजना बनाना भी अच्छा रहेगा, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। कुछ महिलाओं को अपने प्रेम संबंधों में अपने माता-पिता का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आज के दिन का दोपहर का टाइम रोमांटिक डिनर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है।
मिथुन राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। आपका रवैया आपके प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के साथ होने वाली बातचीत, दोनों में ही पॉजिटिव नतीजे ला सकता है। आपको अपने पद में बदलाव की उम्मीद हो सकती है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी काबिलियत की परीक्षा ले सकती हैं। बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को नई नौकरियां मिल सकती हैं। आईटी, हेल्थकेयर,लॉजिस्टिक्स, मीडिया, बिजनेस डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल जातकों को विदेश में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड लाने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स को आज कड़ी मेहनत करनी होगी। व्यापारी भी आज कोई नया प्रोजेक्ट या उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
पैसे से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखें। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के अपने विचार पर आगे बढ़ सकते हैं। पैसों के लेन-देन से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जबकि कुछ लोग आज कोई संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं। महिलाएं आज अपने दोस्तों के साथ पैसों से जुड़े मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगी। व्यापारी भी आज अपने व्यापार के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में सफल रहेंगे।
मिथुन राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आज आपको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आंख या कान में संक्रमण भी हो सकता है। बच्चों को पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज से ही योग करना शुरू करें, क्योंकि आज का दिन इसके लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। हेल्दी और बेक किए हुए स्नैक्स खाने की कोशिश करें और तेल में तले हुए स्नैक्स से दूर रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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