मिथुन राशिफल 18 जून: मिथुन राशि आज करियर में इस चीज पर रखें नजर, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

मिथुन राशिफल 18 जून: मिथुन राशि आज करियर में इस चीज पर रखें नजर, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Gemini Horoscope Today 18 June 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 18 June 2026, मिथुन राशिफल 18 जून: घर और काम दोनों तरफ से जवाब देने की जरूरत महसूस होगी। यही जगह संभलने की है। मेष का चंद्रमा हिम्मत बढ़ा रहा है, इसलिए आप कुछ अलग या कठिन काम उठाना चाहेंगे। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तैयारी अधूरी न छोड़ें। छोटी दूरी की यात्रा, कई फोन कॉल, मीटिंग या संपर्क बनाने का काम बन सकता है। भरणी नक्षत्र तेज फैसले की तरफ धकेल सकता है, जबकि गुरुवार सोच समझकर चलने को कह रहा है। इसलिए कोई काम शुरू करने से पहले जरूरी कागज, समय और साधन देख लें। ऑफिस मीटिंग में सीधी बात करें, पर अपनी क्षमता से ज्यादा वादा न करें। वाहन खरीदने या बदलने का विचार अभी रोकना बेहतर है। देर दोपहर में जल्दबाजी गलती करा सकती है।
मिथुन राशि आज करियर में इस चीज पर रखें नजर, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार की आशंका है, खासकर जब बात पुरानी शिकायतों तक पहुंच जाए। आपको लग सकता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा, लेकिन आपका लहजा भी वजह बन सकता है। गर्म बहस को आगे न बढ़ाना ही समझदारी है। परिवार के बाकी लोगों के साथ स्थिति सामान्य रहेगी। एक छोटी बात साफ कर देने से गलतफहमी रुक सकती है। शाम तक माहौल हल्का हो सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम के मोर्चे पर साहस तो है, पर दिशा बनाए रखना जरूरी है। नौकरी करने वालों के लिए मीटिंग, फॉलोअप, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से बात का दिन हो सकता है। जहां तथ्य चाहिए, वहां अनुमान न लगाएं। विद्यार्थी कठिन विषय पर बैठेंगे तो प्रगति होगी, लेकिन एक ही दिन में सब पूरा करने की जिद थका देगी। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। यात्रा या सेल्स से जुड़े काम वालों को दस्तावेज और समय दोनों पर नजर रखनी होगी। शनि संकेत दे रहा है कि टिकाऊ परिणाम धीरे बनेंगे।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बहुत दबाव नहीं, पर बहुत ढील भी नहीं। बड़ा खर्च या वाहन से जुड़ा सौदा टालना बेहतर है। जोश में एडवांस देना ठीक नहीं होगा। अगर कोई बकाया बिल, ईएमआई या कार्ड भुगतान है तो पहले उसी पर ध्यान दें। बचत कम सही, पर नियंत्रण बना रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
कंधे, हाथ, नसों की थकान या पेट की गड़बड़ी हो सकती है। बाहर निकलना हो तो पानी साथ रखें। बहुत देर खाली पेट न रहें। लगातार बोलना पड़ रहा हो तो गुनगुना पानी लें। इससे थकावट और चिड़चिड़ापन दोनों कम होंगे।
आज की सलाह- बहादुरी ठीक है, पर तैयारी अधूरी रखकर कदम न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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