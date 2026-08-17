मिथुन राशिफल 18 अगस्त : मिथुन राशि आज धन के मामले पर ध्यान दें, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 18 अगस्त : मिथुन राशि आज धन के मामले पर ध्यान दें, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 18 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 18 August 2026, मिथुन राशिफल 18 अगस्त: मन हल्का, सक्रिय और कुछ हद तक उत्साही रहेगा। अपनी बात कहने का मन भी होगा और कुछ नया करने की इच्छा भी। दिन में रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ने की चाह बढ़ सकती है। इसलिए अगर कोई प्रस्तुति, बातचीत, इंटरव्यू, क्लास, कंटेंट या मंच से जुड़ा काम है तो आप सामान्य से बेहतर कर सकते हैं। परिवार या दोस्तों के बीच कोई छोटा मिलना जुलना, जश्न या सामूहिक योजना बन सकती है। हालांकि, अपने उत्साह में दूसरों को बीच में काटना या जल्दी फैसला सुनाना ठीक नहीं रहेगा। आपके स्वभाव में गति पहले से ही रहती है और ऊपर से मंगल आपकी ऊर्जा और तीखापन बढ़ा रहा है। इसका अच्छा उपयोग करें, गलत दिशा में नहीं। आर्थिक और पारिवारिक मामलों पर बुध और गुरु का असर आपको समझदारी से बोलने की सीख दे रहा है। अगर संतुलन बनाए रखा तो दिन खुशी और काम दोनों में उपयोगी रहेगा।
मिथुन राशिफल 18 अगस्त: मिथुन राशि आज धन के मामले पर ध्यान दें, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
दिल के मामले में ताजगी रहेगी। प्रेम संबंधों में बात आगे बढ़ाने, मन की बात कहने या साथ में कोई हल्की योजना बनाने का अच्छा समय है। आपका आकर्षण और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर सकता है। सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ हंसी मजाक और खुलापन महसूस करेंगे। बस एक बात ध्यान रखें। अपनी बात कहने के जोश में सामने वाले की भावनाएं छोटी न करें। परिवार में बच्चों या युवाओं से जुड़ी खुशी मिल सकती है। किसी समारोह या घरेलू खुशी का माहौल बन सकता है।
पढ़ाई के लिहाज से यह दिन मददगार है। स्मरण शक्ति, समझ और उत्तर लिखने की तैयारी बेहतर रह सकती है। जिन छात्रों का मन भटक रहा था, उन्हें भी अब गति मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। मीटिंग, रिपोर्ट, टीम से बात, सेल्स या कम्युनिकेशन वाले काम अच्छे रहेंगे। कारोबार से जुड़े लोग विस्तार के लिए यात्रा या नए संपर्क पर विचार कर सकते हैं। करियर में तेजी दिखेगी, लेकिन केवल उत्साह पर नहीं, योजना पर भी टिके रहें। शनि करियर के क्षेत्र में आपको याद दिला रहा है कि स्थायी प्रगति के लिए अनुशासन जरूरी है। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र में काम करने वालों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।
धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रखी जा सकती है। परिवार, सुविधा या सामाजिक मेलजोल पर खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन आय का हिसाब ठीक रहा तो परेशानी नहीं होगी। बोलचाल से जुड़े काम, लेखन, शिक्षण, मार्केटिंग या संपर्क आधारित क्षेत्र में लाभ का छोटा रास्ता खुल सकता है। किसी खरीद का निर्णय भावनाओं से नहीं, उपयोगिता देखकर लें। बचत की शुरुआत या पुराने बजट की समीक्षा करना अच्छा रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी है, पर अधिक भागदौड़ से शरीर जल्दी थक भी सकता है। खानपान में अनियमितता न आने दें। तेज दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना उपयोगी रहेगा। हल्की कसरत, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी आपको संतुलित रखेंगे। देर रात तक जागना और लगातार बोलते रहना दोनों ही थकान बढ़ा सकते हैं। आराम और गति में संतुलन रखें।
आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, पर हर जवाब देने से पहले दो पल रुककर सुनना सीखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र