Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 18 August 2025 Daily future predictions मिथुन राशिफल 18 अगस्त : मिथुन राशि वालों को चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, वाद-विवाद से रहें दूर, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Gemini Horoscope today Aaj ka Mithun Rashifal 18 August 2025 Daily future predictions

मिथुन राशिफल 18 अगस्त : मिथुन राशि वालों को चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, वाद-विवाद से रहें दूर, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 18 August 2025: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 09:02 PM
मिथुन राशिफल 18 अगस्त : मिथुन राशि वालों को चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, वाद-विवाद से रहें दूर, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal 18 August 2025, मिथुन राशिफल: वर्क और लव लाइफ में दिन प्रोडेक्टिव रहेगा। आज आप स्टॅाक मार्केट में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आज प्रेमी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमी का मूड आज अच्छा रहे। प्रोफेशनल चुनौतियों को आराम से संभाले। ये चुनौतियां ही आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। आज स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही अच्छे रहेंगे।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में वाद-विवाद से बचें। प्रेमी से अतीत की कोई ऐसी बात न करें, जिसका प्रेमी को बुरा लग जाए। आज आप लव अफेयर के बारे में माता-पिता से बात कर सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी, जिसे दिन के समाप्त होने से पहले सुलझा लें। जो लोग रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहते हैं वो आज ऐसा कर सकते हैं। एक-दूसरे के बारे में अधिक जानने के लिए छुट्टियों पर जाना सबसे सही रहेगा। जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं वो साथ में छुट्टियों का प्लान कर सकते हैं।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां मिल सकती हैं। विवादों से दूर रहें और टीम को साथ लेकर चलें। आईटी, हेल्थकेयर, ह्यूमन रिसोर्स, एविएशन और बैंकिंग से जुड़े लोग आज काफी व्यस्त रहेंगे। कुछ क्लाइंट्स के सवाल हो सकते हैं, जिनके जवाब आपने ऐसे देने हैं जिससे बिजनेस पर कोई प्रभाव न पड़ें। दिन के दूसरे भाग में बिजनेसमैन को आज बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं। जो छात्र विदेश में पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक समस्या नहीं होगी। बढ़ते हुए दिन के साथ धन का आगमन होगा और आप अपनी सभी जरुरतों को पूरा कर पाएंगे। आप आज दान भी कर सकते हैं। जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं वो आज ऐसा कर सकते हैं। आज आप अपनों के लिए महंगे गिफ्ट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको धन जुटाने में समस्या नहीं होगी। बिजनेसमैन भी आज प्रमोटर्स के माध्यम से अच्छा फंड जुटा पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। लेकिन भारी चीजों को नए उठाएं। आज आप तेल या वसा युक्त भोजन को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। डायबिटीज के मरीजों को डॅाक्टर के सलाह की जरुरत पड़ सकती है। बच्चों को मांसपेशियों से संबंधित समस्या भी हो सकती है। आफिस में आज अत्यधिक तनाव न लें। तनाव लेने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। महिलाओं को स्किन एलर्जी हो सकती है।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

