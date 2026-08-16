मिथुन राशिफल 17 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम में बेहतर होगी जॉब की स्थिति, पढ़ें Gemini Horoscope

मिथुन राशिफल 17 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम में बेहतर होगी जॉब की स्थिति, पढ़ें Gemini Horoscope
Gemini Horoscope Today 17 August 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 17 August 2026, मिथुन राशिफल 17 अगस्त: दिन का पहला हिस्सा घर, परिवार और निजी आराम के इर्दगिर्द घूम सकता है। मन बाहर की दौड़ से थोड़ा हटकर अपने लोगों, घरेलू जरूरतों या रहने की जगह को बेहतर बनाने की तरफ जाएगा। घर के लिए कोई उपयोगी सामान लेने, मरम्मत देखने, साज सज्जा सोचने या पुराने काम पूरे करने का विचार बन सकता है। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहयोग भी मिलने की संभावना है। चंद्रमा के पहले हिस्से का असर आपको अंदर से स्थिर करना चाहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, मूड हल्का और खुला होगा। बाद के हिस्से में मनोरंजन, बच्चों, दोस्तों या किसी सामाजिक कार्यक्रम की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। बाहर घूमना, फिल्म, छोटा आउटिंग या किसी मिलन समारोह में शामिल होना संभव है। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा तो दे रहा है, पर जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है। इसलिए जो भी फैसला लें, उसे व्यावहारिक बनाकर आगे बढ़ें। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन खुशी के साथ जुड़े हों तो संतुलन रखें।
मिथुन राशिफल 17 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम में बेहतर होगी जॉब की स्थिति, पढ़ें Gemini Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में स्नेह और सहजता बनी रह सकती है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। घरेलू माहौल सुधारने में दोनों की सोच मिल सकती है। सुबह परिवार के साथ बैठकर बात करने से मन खुल सकता है। बाद के हिस्से में प्रेम जीवन में हल्कापन और रोमांटिक मूड बढ़ेगा। साथ समय बिताने, कहीं घूमने या पसंद की चीजें साझा करने का मौका मिल सकता है। यदि किसी बात पर मतभेद हो, तो उसे मजाक में टालने के बजाय साफ शब्दों में सुलझाएं। बच्चों से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, क्योंकि ध्यान घर और निजी मामलों पर रहेगा। अगर संभव हो तो सुबह जरूरी काम निपटाकर बाद के हिस्से के लिए रचनात्मक या प्रस्तुति वाले कार्य रखें। छात्रों के लिए यह दिन अच्छा है, खासकर उन विषयों में जहां समझ और कल्पना दोनों चाहिए। प्रोजेक्ट, लेखन, डिजाइन, कंटेंट, कला, शिक्षण या प्रस्तुति से जुड़े लोगों को शाम की तरफ बेहतर प्रवाह मिलेगा। करियर के स्तर पर बहुत बड़े बदलाव का दिन नहीं, पर अपनी छवि को नरम और भरोसेमंद बनाए रखने का अच्छा समय है। खर्च बढ़ने के कारण काम से जुड़ी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा। घरेलू या संपत्ति से जुड़ी चर्चा भी आगे बढ़ सकती है, पर कागजी पक्ष ध्यान से देखें।
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति संभली रहेगी, मगर खर्च बढ़ने की संभावना साफ दिखती है। घर के उपयोगी सामान, सजावट, सुविधा या बाहर घूमने पर पैसा जा सकता है। यदि कोई बड़ी खरीदारी सोच रहे हैं, तो पहले जरूरत और बजट का संतुलन देखें। आय का प्रवाह बना रह सकता है, लेकिन बचत के लिए अनुशासन चाहिए। किसी परिवारजन की सलाह उपयोगी हो सकती है। भावनाओं में आकर अनियोजित खरीदारी करने से बाद में दबाव महसूस हो सकता है।
सेहत राशिफल
सुबह आराम की जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है। यदि कई दिनों से लगातार भागदौड़ रही है, तो शरीर धीमा चलने का संकेत दे सकता है। घर का बना हल्का भोजन बेहतर रहेगा। दिन बढ़ने पर मन हल्का होगा और ऊर्जा लौटेगी। मनोरंजन या प्रिय लोगों के साथ समय बिताने से तनाव घटेगा। स्क्रीन समय थोड़ा कम करें। नींद और पानी की मात्रा पर ध्यान देने से दिन संतुलित रहेगा।
आज की सलाह: घर की जरूरत और मन की खुशी, दोनों में खर्च का संतुलन बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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